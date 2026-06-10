¿Y el respeto? Atacan con martillo a guarda de Transmilenio, por exigir el pago del pasaje

El ataque ocurrió en el Portal 20 de Julio. El casco de protección evitó que el guarda sufriera heridas más graves. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo hecho de violencia contra personal de Transmilenio encendió las alarmas en Bogotá. A un guarda de seguridad del sistema, en el portal 20 de Julio, lo atacó un sujeto con un martillo que, presuntamente, se negó a pagar el pasaje.

La denuncia fue hecha por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien aseguró que el trabajador recibió un fuerte golpe en la cabeza, mientras realizaba labores de control dentro del sistema.

De acuerdo con la versión conocida hasta el momento, el agresor reaccionó violentamente luego de que el guarda le exigiera validar su ingreso y pagar el pasaje correspondiente. “El casco salvó al guarda de una tragedia para su familia”, afirmó el cabildante al referirse a la gravedad del ataque.

Según la denuncia, el elemento de protección evitó que las lesiones tuvieran consecuencias más graves para el trabajador, quien fue atendido tras la agresión.

Lea más: Un muerto y tres heridos dejan balaceras en Engativá y San Cristóbal: autoridades investigan

Crece la preocupación por la violencia en el sistema

El caso volvió a poner sobre la mesa las agresiones que enfrentan funcionarios, vigilantes y personal operativo de Transmilenio durante controles contra la evasión del pago del pasaje.

Para Briceño, el episodio refleja un preocupante nivel de violencia contra quienes trabajan en el sistema de transporte masivo de la ciudad. “Este nivel de violencia hay que rechazarlo contundentemente”, señaló.

El concejal también pidió una intervención de las autoridades para reforzar la seguridad en estaciones, portales y buses del sistema. Tras conocerse el caso, el cabildante hizo un llamado a la Policía Nacional para fortalecer las medidas de seguridad en Transmilenio y prevenir nuevos ataques contra trabajadores y usuarios. “Pido urgentemente la intervención de la Policía para blindar Transmilenio y acabar con estos ataques”, manifestó.

Sin embargo, en las últimas horas la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura del presunto agresor, un hombre de 20 años que fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de lesiones personales. Las autoridades señalaron además que el casco de protección que portaba el guarda fue clave para evitar que el ataque tuviera consecuencias más graves.

El ataque ocurre en medio de los esfuerzos del Distrito por reducir la evasión en Transmilenio, una problemática que no solo genera millonarias pérdidas económicas, sino que también ha incrementado los riesgos para quienes realizan labores de control. Según cifras de la empresa, en lo corrido de 2026 ya se han registrado más de 70 agresiones contra guardas de seguridad, muchas de ellas relacionadas con procedimientos frente a evasores. El caso del Portal 20 de Julio se suma ahora a esa preocupante estadística.

Lea más: Comerciante de Costa Rica desaparecido en Bogotá fue hallado muerto en hostal de La Favorita

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.