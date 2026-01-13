En video: denuncian abandono recurrente de escombros en una calle de Ciudad Bolívar

Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en el que dos hombres abandonan varias bolsas de lona repletas de residuos de lo que parecen ser residuos de materiales de construcción, en la avenida calle 57R Sur con carrera 73I. Foto: Archivo part

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el barrio La Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar, la escena, que se repite con regularidad en varios puntos de la capital del país, ya dejó de sorprender a los vecinos: vehículos que llegan y descargan bolsas llenas de escombros como si se tratara de un sitio dispuesto para tal fin, son parte del día a día. Ante el descaro de algunos ciudadanos, uno de los últimos casos fue grabado y denunciado por la comunidad de la zona.

Le puede interesar: Asesinato de comerciante en Bosa reaviva temor por extorsiones en el sur de Bogotá

Un video difundido en redes sociales por la cuenta de X ‘Pasa en Bogotá’, muestra el momento exacto en el que dos hombres abandonan varias bolsas de lona llenas de lo que parecen ser residuos de materiales de construcción, en la avenida calle 57R Sur con carrera 73I. Las imágenes, registradas el pasado fin de semana, evidencian cómo la operación se hace sin afán y sin ningún tipo de control.

En la grabación se observa una camioneta gris, de placas WDG 982, estacionada mientras dos sujetos descargan varias bolsas. Tras dejar los escombros sobre la vía destapada, se retiran del lugar incluso ante la mirada de varios vecinos y transeúntes, dando cuenta de una práctica normalizada.

Y para los habitantes del sector, lo es. Según denuncian, no se trata de un hecho aislado, sino de una conducta reiterada que terminó por convertir esa cuadra en un botadero informal. La vía, aunque no está pavimentada, tiene alto flujo vehicular y funciona como uno de los puntos de acceso al barrio, lo que agrava el impacto de los residuos acumulados. A esto se suma la ausencia de controles visibles y de presencia permanente de autoridades.

El abandono de escombros no solo deteriora el entorno urbano, sino que también genera riesgos de salubridad y movilidad, una combinación que los vecinos dicen soportar desde hace meses.

#BOGOTÁ. Nos envían denuncia ciudadana; "Quiero publicar esta denuncia de las mismas personas de siempre desechan su basura en cualquier parte (escombros), es sobre la Autopista Sur en la entrada del b/La Estancia, loc/Ciudad Bolivar, Av. Calle 57R Sur con carrera 73I. Es hora de… pic.twitter.com/IhKZljq3CY — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) January 12, 2026

Arrojar escombros, basuras y llantas en el espacio público o privado tiene una multa de COP 759.200

Esta práctica, normalizada en varios puntos de la ciudad, tiene sanciones económicas que pueden llegar hasta los COP 759.200 en Bogotá. De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, estas conductas están entre las más sancionadas por su impacto ambiental y en la convivencia, y en lo corrido de 2025 se impusieron más de 500 comparendos por este tipo de infracciones.

La norma también castiga a quienes contratan a terceros para deshacerse de escombros de manera irregular. En estos casos, la multa es de COP 379.600, mientras que arrojar directamente los residuos en la vía pública o en predios privados puede costar el doble. Además de la sanción económica, los infractores pueden ser obligados a participar en actividades pedagógicas o comunitarias.

Para evitar estas prácticas, el Distrito dispone de puntos y servicios gratuitos de recolección. A través de la Línea 110 se puede solicitar la recogida de escombros de gran tamaño, y semanalmente funcionan Ecopuntos móviles en distintos sectores de la ciudad para recibir residuos como madera, muebles, tejas plásticas y colchones, cuya ubicación y horarios para esta semana puede consultar a través de este enlace.

Entretanto, en La Estancia, los escombros siguen ahí. Y con ellos, la sensación de que en ciertos barrios de la ciudad, la falta de control termina normalizando prácticas que degradan el espacio público y trasladan el problema, una vez más, a quienes viven y transitan por los sitios que se transformaron en botaderos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.