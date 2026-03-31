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En video: vendedor intentó apuñalar a pasajero con un destornillador, en bus del SITP

Un reclamo por no pagar el pasaje escaló hasta convertirse en un momento de alta tensión, que quedó registrado en video.

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Redacción Bogotá
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31 de marzo de 2026 - 08:05 p. m.
Lejos de detenerse, el agresor insiste: “¿No ves que es mi trabajo?”, mientras mantiene el destornillador en la mano y continúa acercándose.
Lejos de detenerse, el agresor insiste: “¿No ves que es mi trabajo?”, mientras mantiene el destornillador en la mano y continúa acercándose.
Foto: Archivo particular
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Un intento de agresión con arma blanca, dentro de un bus del SITP, quedó registrado en video y generó preocupación entre usuarios del transporte público en Bogotá.

En las imágenes, que circulan en redes sociales, se observa a un hombre —que sería un vendedor informal— subir al vehículo y saltar la registradora con un destornillador en la mano, para amenazar a un pasajero en la parte trasera del vehículo.

Según versiones de quienes presenciaron el hecho, el altercado comenzó luego de que el pasajero le reclamó por evadir el pago del pasaje. La reacción del hombre fue violenta.

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Durante la discusión, el hombre reaccionó de forma agresiva y se dirigió hacia el pasajero con actitud amenazante, mientras este intentaba calmar la situación y evitar la confrontación.

Lejos de detenerse, el agresor insiste: “¿No ves que es mi trabajo?”, mientras mantiene el destornillador en la mano y continúa acercándose.

La tensión se mantuvo por varios segundos, en medio de reclamos y respuestas alteradas, lo que generó preocupación entre los demás usuarios del bus.La situación no pasó a mayores gracias a la intervención de otro usuario del bus, quien intentó calmar al hombre. Finalmente, el presunto agresor se bajó del vehículo.

Por ahora, el hecho se conoce únicamente a través del video difundido en redes sociales y no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades sobre lo ocurrido.

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Por Redacción Bogotá

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