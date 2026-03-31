Ampliación Autopista Norte: ANI fija fecha para firma de acta de inicio

Bogotá Autonorte Ampliación Foto: Sebastián López Ramírez

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La firma del acta de inicio que da vía libre al inicio de las obras de ampliación de la Autopista Norte ya tiene fecha definida. Este martes, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció que el próximo lunes 6 de abril a las 8:00 a. m. se realizará la suscripción junto al concesionario Ruta Bogotá Norte.

“Esta programación corresponde al trabajo conjunto que se ha venido adelantando de manera articulada y hace parte del curso normal del proyecto”, señaló la concesión.

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Esta precisión es comunicada luego de que el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, indicara que las partes del proyecto tenían hasta este 31 de marzo para realizar la firma, de acuerdo con el plazo máximo contractual. “No podemos seguir dilatando los tiempos, que no admiten más aplazamientos”, apuntó al tiempo que pidió explicaciones al concesionario sobre las razones del retraso y el impacto que esto podría tener en el cronograma.

Las primeras intervenciones

Ese mismo 6 de abril, la concesionaria indicó que también presentará a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) los documentos técnicos formulados que requirió dicha entidad y que deberán evaluar para su aprobación y posterior inicio de las obras. Mientras tanto, aseguraron que avanzarán en las “demás actividades que ya se encuentran habilitadas”.

Primeras intervenciones que, según la ANI, se concentrarán en la ampliación de la Autopista Norte entre calles 191 y 245.

Cabe recordar que la licencia, definida por la ANLA, contempla obligaciones ambientales para proteger los humedales Torca - Guaymaral, acogidos como ecosistemas estratégicos de importancia internacional en el marco de la Convención Ramsar “y que compromete al Estado en su conservación, conforme a los principios y obligaciones derivados de dicho instrumento multilateral”.

El proyecto

Atravesar la Autopista Norte es todo un dolor de cabeza. En un día ordinario, se realizan al menos 400 mil viajes y 1.3 millones en un puente festivo. Aparte de los trancones que pueden durar más de tres horas, en temporadas de lluvias termina inundada, como se registró en marzo de 2025.

Por ello, el plan —oficialmente llamado Accesos Norte Fase II— contempla la ampliación, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento de toda la autopista Norte, entre las calles 191 y 245 en Bogotá. El tramo tiene aproximadamente 5,8 km por calzada. La idea es ampliar el corredor de seis a hasta 12 carriles, incorporar un carril exclusivo para transporte masivo, mejorar obras hidráulicas, implementar andenes y ciclorrutas, construir puentes peatonales, retornos a desnivel y una segunda calzada en la carrera séptima, además de una posible perimetral hacia Sopó.

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Con este proyecto por un costo cercano a los 1,8 billones de pesos, se promete 45 minutos menos de viaje, 35.800 empleos y la siembra de 100.000 árboles.

Más allá de las cifras, expertos y ambientalistas insisten en que el punto crítico está en corregir los “errores históricos” de la vía. El tramo actual fue construido sobre zonas de humedal, lo que en episodios de lluvia intensa ha causado inundaciones y colapsos parciales.

Una de las propuestas técnicas en el nuevo diseño es elevar partes de la autopista hasta 4,4 metros para mejorar la conectividad hidráulica y permitir pasos de fauna, medida que se discutirá durante la audiencia.

Aun así, los ambientalistas no se convencen. Aseguran que los box culverts son estructuras “rígidas y de corto alcance”, incapaces de reproducir la dinámica de un humedal y que los rellenos necesarios abrirían la puerta a mercados ilegales de canteras en municipios vecinos.

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