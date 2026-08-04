En video: presuntos colados patean a un guarda de Transmilenio

El guarda de seguridad fue agredido luego de impedir el ingreso de personas que, presuntamente, intentaban colarse al sistema. Foto: Archivo particular

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Un nuevo hecho de violencia contra el personal de seguridad de Transmilenio quedó registrado en cámaras de vigilancia. Un guarda de seguridad fue agredido a patadas por varias personas que, presuntamente, intentaban ingresar al sistema sin pagar el pasaje.

El caso ocurrió durante la noche del viernes 31 de julio en el tramo comprendido entre las estaciones Las Aguas y Universidades - City U. De acuerdo con las imágenes de seguridad, los presuntos agresores escaparon por el techo de la infraestructura tras atacar al vigilante.

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Frente a lo ocurrido, Transmilenio S. A. informó que activó de inmediato los protocolos de atención y seguridad para el colaborador afectado.

Según la empresa, la información preliminar indica que la agresión se produjo luego de que el personal de vigilancia llamara la atención a varias personas que, presuntamente, habían ingresado al sistema sin validar el pasaje.

La entidad rechazó los hechos y recordó que el personal operativo y de vigilancia cumple una labor fundamental para garantizar el funcionamiento del sistema y la atención de los usuarios.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para resolver las diferencias mediante el diálogo y el respeto, cumplir lo establecido en el Manual de la Comunidad Usuaria y en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), así como reportar cualquier situación que afecte la seguridad o la convivencia al personal presente en estaciones y portales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas capturadas por esta agresión.

El ataque ocurre en medio de los esfuerzos del Distrito por reducir la evasión en Transmilenio, una problemática que no solo genera millonarias pérdidas económicas, sino que también ha incrementado los riesgos para quienes realizan labores de control. Según cifras de la empresa, en lo corrido de 2026 ya se han registrado más de 70 agresiones contra guardas de seguridad, muchas de ellas relacionadas con procedimientos frente a evasores. El caso del Portal 20 de Julio se suma ahora a esa preocupante estadística.

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