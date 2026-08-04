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Nuevo presunto feminicidio en Bosa: capturan a hombre tras crimen de mujer de 26 años

La víctima fue hallada sin vida dentro de una vivienda del sector La Paz durante la madrugada del 2 de agosto. La Policía capturó en el lugar al presunto agresor, un hombre de 29 años.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
04 de agosto de 2026 - 01:58 p. m.
Voces de auxilio alertaron a la Policía, que halló a la mujer sin vida dentro de una vivienda del sector La Paz, en Bosa.
Voces de auxilio alertaron a la Policía, que halló a la mujer sin vida dentro de una vivienda del sector La Paz, en Bosa.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Un nuevo caso de presunto feminicidio es investigado en Bogotá. La Policía Metropolitana informó este martes 4 de agosto que una mujer de 26 años fue asesinada con arma blanca durante la madrugada del domingo 2 de agosto, dentro de una vivienda del sector La Paz, en Bosa.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron hacia las 3:00 de la mañana, cuando la central de radio recibió una alerta por voces de auxilio provenientes del inmueble.

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Tras recibir el llamado, uniformados se desplazaron de inmediato al lugar para verificar la situación. Al ingresar a la vivienda encontraron el cuerpo de la mujer sin signos vitales y con múltiples heridas ocasionadas con un arma cortopunzante.

En el sitio fue capturado un hombre de 29 años, quien es señalado como el presunto responsable del homicidio. El sospechoso fue dejado a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación judicial mientras avanzan las investigaciones.

El mayor Andrés Carrillo, subcomandante de la Estación de Policía de Bosa, confirmó la captura e indicó que el caso quedó en manos de las autoridades judiciales.

La Policía Nacional rechazó lo ocurrido y reiteró su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres.

“La Policía Nacional rechaza de manera contundente cualquier acto de violencia contra la mujer y reafirma su compromiso con la protección de la vida, la dignidad y la seguridad de todas las personas”, señaló la institución.

Las autoridades adelantan los actos urgentes para esclarecer las circunstancias del crimen y establecer si el caso será judicializado como feminicidio, de acuerdo con los elementos que recoja la investigación.

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