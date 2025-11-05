Logo El Espectador
En vivo: audiencia de imputación de cargos por caso Jaime Esteban Moreno

Siga el minuto a minuto de la audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez, único capturado por el homicidio del joven estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno, ocurrido la madrugada del pasado 31 de octubre en medio de una fiesta de disfraces.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
05 de noviembre de 2025 - 02:01 p. m.
Este miércoles 5 de noviembre se lleva a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra de Juan Carlos Suárez Ortiz, único capturado hasta ahora por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes de 20 años que falleció tras sufrir una brutal golpiza la madrugada del viernes 31 de octubre en vía pública de la localidad de Barrios Unidos.

El ataque que derivó en la muerte Moreno se dio a las afueras del bar Before Club, un reconocido bar de Chapinero. Suárez Ortiz fue capturado momentos después del ataque en compañía de dos mujeres que posteriormente fueron dejadas en libertad por falta de pruebas.

El material de cámaras de seguridad, que da cuenta del momento exacto de la agresión, indica la participación directa de Suárez y de un tercer hombre que logró escapar y aún permanece prófugo.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
