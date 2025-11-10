Ricardo González, implicado en crimen de Jaime Moreno, comparece ante un juez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ricardo Rafael González Castro, de 22 años y oriundo de Cartagena, comparece este lunes ante un juzgado por la muerte del estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años.

Le puede interesar: Se entregó el segundo implicado en el homicidio del estudiante Jaime Moreno

El proceso se aceleró tras la difusión de videos donde aparece González Castro con una máscara de conejo dentro del bar, poco antes del altercado, y también por su presunta aparición en el video en donde, presuntamente, el recién detenido da una patada a la víctima. La información preliminar señala que el sospechoso se presentó a URI Canapote, en la capital del departamento del Bolívar, junto a su abogada, para realizar su entrega voluntaria ante las autoridades.

González entregó el poder a sus abogados defensores antes de iniciar la diligencia de legalización de captura por el delito de homicidio agravado. Tras unos minutos de espera y traslado de documentos, retomó la audiencia.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.