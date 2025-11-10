Logo El Espectador
Bogotá
Ricardo González, implicado en crimen de Jaime Moreno, comparece ante un juez

Horas después de haberse entregado a la justicia, se lleva a cabo la audiencia preliminar de legalización de captura en contra del segundo sospechoso de causarle la muerte al estudiante uniandino el 31 de octubre.

Redacción Bogotá
10 de noviembre de 2025 - 09:35 p. m.

Actualizaciones clave

Ricardo Rafael González Castro, de 22 años y oriundo de Cartagena, comparece este lunes ante un juzgado por la muerte del estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años.

El proceso se aceleró tras la difusión de videos donde aparece González Castro con una máscara de conejo dentro del bar, poco antes del altercado, y también por su presunta aparición en el video en donde, presuntamente, el recién detenido da una patada a la víctima. La información preliminar señala que el sospechoso se presentó a URI Canapote, en la capital del departamento del Bolívar, junto a su abogada, para realizar su entrega voluntaria ante las autoridades.

Actualización claveHace 5 horas

Arranca la audiencia preliminar

González entregó el poder a sus abogados defensores antes de iniciar la diligencia de legalización de captura por el delito de homicidio agravado. Tras unos minutos de espera y traslado de documentos, retomó la audiencia.

Actualizaciones clave

