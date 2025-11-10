Se entregó el segundo implicado en el homicidio del estudiante Jaime Moreno

El rostro del sujeto señalado de propiciar junto a Juan Carlos Ortiz (sin camisa en la imagen) la golpiza que derivó en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, se conoció tras la revelación de un video que muestra los momentos previos a la agresión dentro de Before Club, el bar que organizó la fiesta de disfraces a la que asistieron víctima y victimarios. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ricardo González Castro, de 22 años, se entregó en las últimas horas de manera voluntaria a las autoridades en Cartagena, ciudad a la que habría ido luego de ser identificado como el segundo implicado en el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, en Bogotá.

El proceso se aceleró tras la difusión de videos donde aparece González Castro con una máscara de conejo dentro del bar, poco antes del altercado, y también por su presunta aparición en el video en donde, presuntamente, el recién detenido da una patada a la víctima.

La información preliminar señala que el sospechoso se presentó a URI Canapote, en la capital del departamento del Bolívar junto a su abogada, para realizar su entrega voluntaria ante las autoridades.

A partir de ahora, las autoridades competentes deberán legalizar la captura y efectuar todo el proceso correspondiente para que González Castro sea juzgado por su presunta participación en el homicidio del estudiante de 20 años durante la madrugada del 31 de octubre.

Información relacionada: Así fue la tercera audiencia contra Juan Suárez por el homicidio de Jaime Moreno.

El caso Jaime Moreno

La muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de 22 años de la Universidad de los Andes, ocurrió la madrugada del 31 de octubre, después de una riña en inmediaciones del bar Before Club, en la zona de Barrios Unidos.

Según las versiones sobre el caso que se han compartido durante la audiencia contra uno de los implicados, la pelea comenzó por una discusión dentro del establecimiento y terminó en la vía pública, donde Moreno recibió varios golpes que le causaron trauma craneoencefálico severo y murió horas después en una clínica del norte de Bogotá.

Esa misma madrugada fueron capturados en el lugar Juan Carlos Suarez y dos mujeres que fueron señaladas por los testigos de haber participado en la golpiza a Moreno. Sin embargo, las dos mujeres fueron liberadas, mientras que Suárez permanece detenido y actualmente se enfrenta a una audiencia de imputación de cargos que ha sido aplazada dos veces.

El caso desató indignación entre la comunidad universitaria y los familiares de la víctima, quienes han reclamado celeridad en la justicia y cuestionado los controles de seguridad en los bares del norte de la ciudad.

Asimismo, durante el fin de semana, La Secretaría de Gobierno anunció que el establecimiento Before Club fue sellado mientras avanza la investigación, y la Alcaldía pidió revisar los protocolos de seguridad nocturna en zonas de alta concentración juvenil.

La captura de González Castro y el proceso contra Juan Carlos Suárez Ortiz representan solo el primer avance para un caso mediático que apenas acaba de comenzar.

Le puede interesar: Futuro de la rumba en Bogotá se debate entre la violencia y el impacto económico.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.