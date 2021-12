Se lleva a cabo la audiencia que cierra el juicio por este caso.

Este viernes se lleva a cabo la audiencia en la que las partes en este proceso presentarán ante la juez 42 penal de Bogotá sus últimos argumentos para pedir la condena o absolución de Paul Naranjo y Julián Ortegón, quienes fueron acusados del delito de feminicidio agravado.

En vivo: Fiscalía interviene en cierre del juicio por caso Ana María Castro | El Espectador

09:30 a.m.: “El testimonio de Mateo Reyes goza de toda la credibilidad”, señaló la fiscal 40 seccional.

10:00 a.m.: La fiscal Alejandra Rivera cuestiona la calidad de los testigos presentados por los abogados John Jairo Cadena y Gilberto Rondón, pues señala que no contaban con la calidad de expertos ni realizaron sus análisis cumpliendo los protocolos de ley.

10:05 a.m.: El ente acusador pide condenar a Paul Naranjo y Julián Ortegón por el delito de feminicidio en calidad de coautores. Asegura que la defensa no tumbó su teoría del caso.

10:07 a.m.: La representante de la familia de Ana María Castro, la abogada Wendy Estefanía López, pidió condenar a los acusados. “Se demostró, más allá de toda duda razonable, que son responsables penalmente de este delito”.

10:17 a.m.: La abogada López defiende la veracidad del testigo Daniel Vega Novoa, quien declaró en juicio haber visto cómo habían arrojado de una camioneta a una mujer que “cayó como una muñeca de trapo”.

10:24 a.m.: “Los peritos señalaron que no es posible que las lesiones hayan sido producto de un accidente de tránsito”, señaló Wendy Estefanía López.

10:37: a.m.: La representante de víctimas también defiende la credibilidad de la versión de Mateo Reyes y mencionó la valoración psicológica que le hicieron, el cual mostró que su estado mental estaba conservado y que podía presentar episodios de amnesia anterógrada.

10:40 a.m.: López argumenta que Mateo, a pesar de su estado de embriaguez, llamó al 123 para reportar el hecho y que mencionó que a Ana María la habían arrojado de un vehículo.

10:57 a.m.: Cuestionó fuertemente a los peritos presentados por la defensa, como el médico Alejandro Cuenca y el físico Miller Vargas, por su falta de experiencia y cumplimiento de los protocolos para ser peritos forenses.

11:15 a.m.: La abogada de la familia Romero pide a la juez 42 emitir fallo condenatorio contra Naranjo y Ortegón.

11:25 a.m.: La representante de la Procuraduría (Ministerio Público), Blanca García, señala que no cabe duda de que la muerte de Ana María Castro no correspondió a una accidente de tránsito.

11:28 a.m.: Al igual que la Fiscalía y representante de víctimas, el Ministerio Público también asegura que el relato de Mateo Reyes es creíble y aceptable.

11:41 a.m.: “El testimonio de María Camila Fajardo Ríos es indicativo del actuar (de violencia contra las mujeres) de Julián Ortegón”, afirmó la procuradora delegada para el proceso.

11:49 a.m.: El Ministerio Público cuestiona que Paul Naranjo haya “dejado abandonada a su suerte” a Ana María Castro en la calle 80.

12:03 p.m.: “No hay duda de que hubo un dolo (intencionalidad) en el actuar de los acusados en la muerte de la hoy occisa”, expresó la procuradora García.

12:06 p.m.: La delegada Blanca García sostiene que la joven estaba en estado de indefensión al momento de subirse a la camioneta de Paul Naranjo.