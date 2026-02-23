Publicidad

Encontraron con vida a Diana Ospina, la mujer que desapareció tras salir de rumba en Bogotá

La mujer habría llegado por su cuenta a un CAI cercano al centro de la ciudad. Autoridades evalúan su estado y siguen tras la pista de las personas que la raptaron.

Redacción Bogotá
24 de febrero de 2026 - 03:42 a. m.
Fue vista por última vez tras abordar un taxi a las afueras de la reconocida discoteca Theatron. Se dirigía a su casa en la localidad de Engativá pero nunca regresó.
Foto: Archivo Particular
La historia que mantuvo en vilo a Bogotá durante horas tuvo un buen desenlace: Diana Ospina, la mujer raptada en un taxi en una zona de rumba en Bogotá apareció con vida y se encuentra con su familia. Así lo confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán, quien aseguró que la mujer llegó por sus propios medios al CAI Mirador, en cercanías del vecino municipio de Choachí, y fue trasladada por la Policía para reencontrarse con sus allegados.

“Diana Ospina ya está con su familia (…) la investigación avanza muy rápidamente y pronto los responsables estarán tras las rejas”, indicó el mandatario.

Su aparición ocurre después de una desaparición que encendió alarmas en la ciudad por las circunstancias en las que ocurrió: la madrugada del domingo, luego de salir de una discoteca en Chapinero, la mujer abordó un taxi y desde ese momento se perdió su rastro.

¿Cómo se encuentra?

Las autoridades se encuentran acompañando a Diana y a sus familiares tras el encuentro y se espera, que, en las próximas horas, su estado de salud sea evaluado por las autoridades.

Por el momento se conoció que la mujer llegó por sus medios al CAI Mirador, y que fue auxiliada por los policías que se encontraban de turno en el lugar.

¿Quién la raptó?

Todavía continúan las investigaciones para dar con el paradero de los individuos que, utilizando un taxi, engañaron a la víctima para que se subiera y posteriormente la raptaron.

Durante la madrugada del domingo 22 de febrero, cuando Ospina desapareció, su familia reportó movimientos y retiros de dinero desde sus cuentas, además de mensajes e información borrada en su teléfono, pistas clave que usan las autoridades, junto a la placa del vehículo, para dar con el paradero de los responsables.

Ahora, con su aparición, la atención se centra en la investigación judicial. Según el alcalde, el caso apunta a un secuestro con hurto, y las autoridades avanzan para identificar y capturar a los responsables.

