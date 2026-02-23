Theatron revela últimos movimientos de Diana Ospina antes de abordar un taxi

Fue vista por última vez tras abordar un taxi a las afueras de la reconocida discoteca Theatron. Se dirigía a su casa en la localidad de Engativá pero nunca regresó. Foto: Archivo Particular

La discoteca Theatron se pronunció este lunes tras la desaparición de Diana Ospina y confirmó que las cámaras de seguridad la registraron saliendo del establecimiento a las 2:44 de la madrugada del domingo 22 de febrero. En los videos se observa que luego caminó por el sector y abordó un taxi, en lo que constituye el último registro conocido antes de que se perdiera su rastro en el norte de Bogotá.

A través de un comunicado, el establecimiento informó que entregó estos registros a las autoridades, en coordinación con el Gaula y otras entidades judiciales, como parte de las labores de búsqueda.

Lo que muestran las cámaras

Según detalló Theatron, los videos permiten reconstruir los últimos movimientos conocidos de Diana Ospina dentro y fuera del establecimiento.

En las imágenes se observa que la mujer salió del lugar a las 2:44 a. m., en compañía de una amiga. Posteriormente, se dirigió hacia la carrera 13 con calle 59, donde su acompañante tomó un vehículo particular. Luego, Diana caminó hasta la calle 58 bis con carrera 10, punto en el que abordó un taxi.

Ese momento corresponde al último registro visual conocido antes de que se perdiera su rastro.

Apoyo a la investigación

La discoteca indicó que todo el material audiovisual ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes y que forma parte del proceso de investigación que adelantan los organismos judiciales.

En el comunicado, el establecimiento también recordó que cuenta con un convenio con un servicio de transporte seguro, el cual es informado a los clientes desde el ingreso, como parte de sus protocolos de seguridad.

Llamado a la ciudadanía

Theatron reiteró su disposición para colaborar con las autoridades y acompañar a la familia y amigos de Diana en su búsqueda.

“Reiteramos nuestro compromiso de apoyar a las autoridades y a sus seres queridos en esta investigación. Invitamos a la ciudadanía a compartir cualquier información que pueda contribuir a su localización”, señaló la empresa.

Asimismo, agradeció a quienes se han sumado a la difusión del caso y al proceso de búsqueda, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de la mujer.

Por ahora, las investigaciones continúan en manos de las autoridades, que analizan los registros, testimonios y demás elementos recopilados para reconstruir los hechos y avanzar en su ubicación.

