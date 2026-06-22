Encuentran cadáver de una mujer abandonado en un baño de un apartamento en Chapinero

En Bogotá, entre enero y abril de este año, Medicina Legal ha realizado 1.254 valoraciones a mujeres por riesgo de feminicidio. EFE/ Meri Parrado ARCHIVO Foto: (EPA) EFE - Meri Parrado

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En la tarde de este lunes, el CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver de una mujer hallado al interior de un baño de un apartamento de la localidad de Chapinero.

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Fuentes de El Espectador indicaron que el inmueble sería tipo Airbnb y fue a causa de fuertes olores que se generó la alerta a las autoridades, quienes realizaron el lamentable hallazgo. Además, al parecer, no hubo previamente avisos de auxilio ni información de un presunto enfrentamiento con un hombre que también estaba en el lugar.

Desde la Secretaría de la Mujer, informaron a este diario que efectivamente el aviso se generó a la línea de emergencias 123, donde la entidad distrital también hace presencia con funcionarias. “En este caso se nos informó sobre el cadáver de la ciudadana, quien no había sido atendida por ninguna estrategia o servicio (...) Hasta ahora no tenemos datos de familiares”, detalló la Secretaría.

El cuerpo ya estaría en Medicina Legal a la espera del dictamen forense que informe las causas de muerte de la víctima, así como su identidad.

Sobre el agresor, se especula que sería un hombre ciudadano extranjero quien abandonó el lugar y está siendo buscado por las autoridades.

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En Bogotá, entre enero y abril de este año, Medicina Legal ha realizado 1.254 valoraciones a mujeres por riesgo de feminicidio, once correspondientes a Chapinero. De este total, 546 están en riesgo extremo de ser asesinadas. Mientras tanto, la Policía Nacional registra durante este mismo periodo 12 asesinatos de mujeres, de los cuales 5 fueron tipificados como feminicidio.

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía

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