Valoraciones por feminicidio aumentan a pesar de que los casos consumados disminuyen

Protestas frente a la Fiscalía para exigir justicia contra los feminicidios. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras el feminicidio de Thalía Ureña, una joven de 19 años oriunda del municipio de Ortega (Tolima), cuyo cuerpo fue hallado el pasado 13 de junio en una vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar, vale la pena volver a revisar las cifras de este delito que sigue un patrón que va más allá de los casos reportados este año.

Si bien los casos de feminicidio disminuyen este año, según aseguran las autoridades locales, los reportes de violencias y valoraciones parecen aumentar.

Aumentan violencias y valoraciones

El feminicidio de Thalía ocurre en medio de un panorama que sigue generando preocupación en la capital. Aunque Bogotá registró una reducción en los feminicidios durante los primeros meses de 2026, las alertas por riesgo de violencia contra las mujeres continúan aumentando.

Según cifras oficiales, entre el 1 de enero y junio de este año se tipificaron seis feminicidios en la ciudad, frente a siete reportados en el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción del 29 %. Sin embargo, durante esos mismos meses Medicina Legal realizó 1.254 valoraciones por riesgo de feminicidio, casi el doble de las registradas un año atrás, cuando se reportaron 626.

Las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba concentraron cuatro de cada diez valoraciones realizadas en ese periodo, mientras que el 43 % de los casos evaluados fueron clasificados como de riesgo extremo. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar de manera temprana cualquier hecho de violencia basada en género para activar las rutas de protección y prevenir desenlaces fatales.

Lea más: Bogotá declara alerta amarilla en la red hospitalaria por la segunda vuelta ¿Qué significa?

Lo que se sabe del caso de Thalía

La Policía Metropolitana de Bogotá investiga la muerte de Thalía Ureña, una joven de 19 años oriunda del municipio de Ortega (Tolima), cuyo cuerpo fue hallado el pasado 13 de junio en una vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital.

Aunque las autoridades aún avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, familiares de la víctima señalaron a su expareja como el principal sospechoso del crimen y aseguraron que habría huido tras los hechos. Los señalamientos fueron conocidos a través de una entrevista concedida por la familia a Noticias Caracol.

“Él la seguía por todos lados, no la dejaba en paz. Llegaba a buscarla y la agredía. Ella tuvo que irse de Ortega para La Vega y después a Bogotá, pero siempre encontraba la forma de ubicarla”, relató Marcela Ureña, tía de la joven.

Según contó la familiar, Thalía habría sufrido episodios reiterados de agresión por parte de su expareja. Además, la familia aseguró que teme por su seguridad mientras las autoridades adelantan las investigaciones.

Por su parte, la Policía de Bogotá informó que una patrulla fue alertada sobre una situación ocurrida en una vivienda de Ciudad Bolívar y, al ingresar al inmueble, encontró el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 19 años.

Lea más: Vehículos nuevos también contaminan: Cundinamarca refuerza controles en concesionarios

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.