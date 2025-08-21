Encuentran casa en San Benito con restos de animales y carne en descomposición

Este hallazgo representa un riesgo crítico para la salud de la comunidad y para los ecosistemas hídricos. Foto: Alcaldía de Tunjuelito

La Alcaldía Local de Tunjuelito, en coordinación con la Personería Local, las Secretaría de Ambiente y Salud, la Empresa de Acueducto y la Policía Nacional, adelantaron un operativo de inspección, vigilancia y control en San Benito, en la mañana de este jueves.

Las labores se adelantaron en cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá, que ordena intensificar acciones contra los vertimientos clandestinos que contaminan los afluentes de este río.

Precisamente, en el desarrollo de este mandato, las autoridades locales encontraron en el barrio San Benito una casa de tres pisos que funcionaba sin ninguna medida sanitaria para vender alimentos cárnicos. En su interior, había restos de animales y carne en descomposición esparcidos por toda la vivienda, sin refrigeración y en condiciones de insalubridad alarmantes. Asimismo, evidenciaron altas cantidades de sangre fuera de la vivienda lo que agudizaba aún más la situación.

Todos estos contaminantes no afectaban la calidad del agua, sino que también intensificaba la proliferación de vectores, malos olores y riesgos sanitarios que impactan directamente a los habitantes. Así lo denunció la Alcaldía local. “Este hallazgo representa un riesgo crítico para la salud de la comunidad y para los ecosistemas hídricos. Los vertimientos ilegales provenientes de estas prácticas terminan llegando al Río Tunjuelito, que a su vez desemboca en el Río Bogotá, dificultando gravemente su recuperación ambiental”.

De esta manera, al no tener ningún documento que certificara su actividad económica y bajo concepto de riesgo para la salud humana por parte de la SubRed Sur, la vivienda fue sellada y la Policía Nacional capturó a cuatro personas aplicando el artículo 372 del Código Penal, por lo que podrían enfrentar penas entre 5 a 12 años de prisión.

