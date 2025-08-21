“Estamos preparados para escenarios posibles”: Galán por servicio de aseo

El alcalde reconoció que como administración "no hemos avanzado lo suficiente para superar una situación que afecta día a día a los ciudadanos". Foto: El Espectador - José Vargas

"A la luz de la decisión de la CRA y que no hemos sido efectivos en el cambio comportamiento en la ciudadanía, se requiere un cambio de liderazgo en el equipo". Así justificó en la mañana de este jueves el alcalde Carlos Fernando Galán ante la solicitud de renuncia que realizó a Consuelo Ordóñez, directora de la UAESP.

Su pronunciamiento se da luego de que en las últimas horas, la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento (CRA) volviera a rechazar la petición de la UAESP para mantener el esquema excepcional de Áreas de Servicio Exclusivo -ASE-que regirá en Bogotá hasta el 12 de febrero de 2026.

El primer mandatario de la ciudad, precisamente indicó que insistirán en presentar un nuevo recurso de reposición con el fin de buscar este visto bueno. Mientras tanto, frente al eventual escenario de entrar a una prestación de aseo bajo un modelo de libre competencia -como operan en varios municipios del país-aseguró que están preparados.

“Desde hace varios meses nos hemos preparado para una eventual situación en febrero. Y señalar que aquellas zonas que no sean atractivas en términos económicos para el operador, tengan el cubrimiento que corresponden. Esa es nuestra responsabilidad”.

Sin embargo, para Proceraseo, entidad que agremia a los actuales cinco operadores privados de aseo en Bogotá, si bien las empresas han prometido continuar recogiendo la basura, “no hay certezas sobre tarifas, calidad ni condiciones para los sectores más vulnerables. Al final, lo que queda es la sensación de improvisación”, indicaron a El Espectador.

Cabe recordar que en la primera decisión de la CRA, la Comisión argumentó que no se probó que la exclusividad fuera indispensable como modelo para atender el servicio de aseo en Bogotá; posibles inconsistencias en la delimitación de las zonas; licitar con el esquema tarifario anterior a 2024, sin esperar la nueva fórmula que reduce los costos para los ciudadanos; limitaba ingresos a los recicladores; y respuestas fuera de tiempo.

Cada uno de los argumentos los refutó la UAESP en su recurso de reposición, pues, según la directora de la entidad, Consuelo Ordóñez, las observaciones fueron superadas. “Aclaramos las inquietudes. Son temas que, en el fondo, no son insalvables”.

Pero para Proceraseo, el modelo que presentó la entidad distrital no era el más adecuado para la ciudad, pues “Bogotá habría terminado con la tarifa de aseo más cara de todo el país. El diseño financiero estaba calculado para cubrir sobrecostos que no tenían soporte, lo que se traducía en más pesos en la factura de cada hogar”.

Además, agregaron que la CRA “ya tiene previsto expedir en octubre un nuevo marco tarifario para el servicio de aseo en todo el país: bajar el costo para los usuarios y mantener la progresividad del pago a los recicladores por su trabajo ambiental. Un contraste fuerte, pues mientras el país se encamina hacia tarifas más bajas y más dignidad para los recicladores, Bogotá estuvo a punto de ir en la dirección contraria”, sentenciaron.

La próxima semana, indicó el alcalde Galán, se conocerá quién estará a cargo de la dirección de la UAESP. Una llegada que sin duda tiene la gran responsabilidad de revisar el modelo de exclusividad para evitar una tercera negación por parte de la CRA y responder ante la evidente crisis de basura que atraviesa la ciudad.

