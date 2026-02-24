Encuentran en Corabastos más de 3 mil kilos de alimentos en mal estado

La intervención se realizó en la UPZ Corabastos Foto: Alcaldía Kennedy

La Alcaldía de Kennedy lideró una acción en la UPZ Corabastos, en cumplimiento de un mandato judicial que le ordena la recuperación integral del espacio público, la seguridad y la salubridad en el barrio María Paz.

La intervención se realizó en el sector comprendido entre la diagonal 38 con Transversal 81, la Transversal 81 Bis, Transversal 81 Bis A y Transversal 81 A, bajo la participación de distintas entidades distritales.

En el lugar, indicó la Alcaldía local, retiraron 3.500 kilos de alimentos que se encontraban en estado de descomposición e incautaron 11 armas blancas en este mismo operativo.

“Le hacemos un llamado a la ciudadanía a no seguir comprando alimentos que se encuentren en el espacio público y en mal estado para proteger la salud de sus hogares”, manifestó Alejandra Castañeda, líder del área de seguridad de la Alcaldía Local de Kennedy.

