Encuentro Carlos Fernando Galán y Gustavo Petro: ¿qué dejó la reunión para Bogotá?

El alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro se volvieron a ver de frente. Esta vez, en la que fue la primera reunión de 2026, ambos mandatarios aprovecharon para dialogar sobre la recuperación del hospital y complejo San Juan de Dios, así como en el desarrollo de los multicampus educativos en el suroccidente y norte de la ciudad.

Según explicó Galán al término de la reunión, uno de los puntos centrales del encuentro con Petro fue el de cómo la Nación y el Distrito van a aportar los recursos para cumplir las órdenes judiciales que obligan a recuperar el complejo hospitalario San Juan de Dios.

El alcalde señaló que, aunque este tema ya se ha discutido antes, en esta ocasión hubo avances y espera lograr la materialización de acuerdos con la presidencia, que permitan avanzar con este propósito.

Sedes universitarias para Bogotá

El segundo asunto abordado entre los mandatarios correspondió a los multicampus educativos en Suba y Kennedy, un proyecto impulsado por el Gobierno nacional y respaldado por el Distrito. Galán explicó que la Nación ya dio un primer paso con la aprobación del documento CONPES, lo que abre el camino para asegurar los recursos que permitan financiar las construcciones definitivas de los complejos para la educación. En este sentido, Galan puntualizó que ahora se está avanzando en los trámites necesarios para garantizar la financiación de ambos multicampus a largo plazo, mediante la firma de vigencias futuras.

Bajo esta misma línea, el alcalde de Bogotá explicó que se trabaja en autorizar una intervención inicial en los terrenos, con la condición de que las obras se lleven a cabo y propicien la materialización definitiva de las dos sedes, no sin antes aclarar que los predios ya están habilitados por el Distrito y listos para iniciar las obras.

Finalmente, Galán destacó que la reunión no fue ajena a las diferencias ya conocidas entre el Distrito y el Gobierno nacional, pero subrayó que hay disposición de diálogo, y que el objetivo es llegar a acuerdos orientados a beneficiar la ciudadanía. De momento, el alcalde aseguró que, cuando haya anuncios concretos sobre estos temas, el Distrito los dará a conocer públicamente.

