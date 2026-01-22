Primera subasta de derechos de construcción en Bogotá: buscan financiar protección ambiental

Reúsa y Revitaliza, busca atraer proyectos de vivienda, comercio, equipamientos mixtos e industrias creativas a partir del reúso de infraestructuras con alto potencial hoy en desuso o abandono. El programa se inscribe en la Actuación Estratégica ZIBo, recientemente adoptada, y se concentra en un polígono de 106,43 hectáreas dentro de las 541 hectáreas que conforman esta zona occidente de la ciudad. Foto: ReNoBo

La capital del país acaba de poner en marcha un mecanismo inédito para guiar el desarrollo inmobiliario de la ciudad sin seguir expandiéndose a cualquier costo. Se trata de la primera subasta de certificados de derechos de construcción y desarrollo, una herramienta con la que el Distrito busca canalizar nuevos proyectos urbanos hacia zonas estratégicas, mientras los recursos recaudados se destinan a proteger áreas ambientales clave.

El proceso estará abierto entre el 20 de enero y el 9 de febrero de 2026, periodo en el que los interesados podrán inscribirse para participar en la subasta. La iniciativa es liderada por el Distrito, a través de RenoBo, con el apoyo de las secretarías de Ambiente, Hábitat y Planeación, y apunta a resolver una tensión histórica en la ciudad: cómo crecer sin seguir perdiendo suelo ambiental.

La subasta permitirá que desarrolladores, constructores, fondos inmobiliarios y fideicomisos accedan, de manera anticipada, a mayores derechos de construcción en áreas clasificadas como de Grandes Servicios Metropolitanos, entre ellas la Zona Industrial de Bogotá (ZIBo), una de las apuestas de renovación urbana más relevantes del occidente de la ciudad.

A cambio, el Distrito recibirá recursos que serán destinados a la adquisición de predios estratégicos para la Estructura Ecológica Principal, un componente clave del ordenamiento territorial. En la práctica, el esquema busca que quien construye más en zonas habilitadas, ayude a financiar la protección ambiental en otras áreas de la ciudad.

Los recursos recaudados permitirán que RenoBo adelante procesos de compra de predios ubicados en zonas generadoras, bajo la orientación de la Secretaría de Ambiente. Con esto, el Distrito asegura no solo la protección del suelo ambiental, sino también la transferencia efectiva de estos terrenos al patrimonio público, evitando que queden en el limbo jurídico o sujetos a presiones del mercado.

¿Quiénes pueden participar y qué se exige?

La convocatoria está dirigida a actores del sector inmobiliario que cumplan una serie de requisitos formales. Entre ellos, presentar el proyecto que se planea desarrollar, diligenciar el formulario de inscripción, constituir una garantía de seriedad de la oferta y aceptar las reglas del proceso, incluido el cumplimiento de los filtros de debida diligencia y control SARLAFT.

Una vez cerrada la etapa de inscripción y verificados los requisitos, el Distrito avanzará en la subasta propiamente dicha. Según el cronograma preliminar, el proceso se realizaría en marzo de 2026, momento en el que los participantes deberán formalizar el pago de los certificados adjudicados.

Toda la documentación técnica, los términos de referencia y el reglamento de la subasta están disponibles en la página web de RenoBo, entidad encargada de estructurar y ejecutar este nuevo instrumento de gestión urbana.

