Envían a la cárcel a hombre que tomó como rehén a una mujer con un cuchillo en Bogotá

El sujeto no aceptó cargos, pero aún así deberá seguir su proceso en prisión. Foto: Fiscalía

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Media hora de horror vivió una ciudadana y comunidad del sector industrial de Puente Aranda, el pasado viernes 17 de julio, cuando un hombre tomó como rehén a una mujer en vía pública, amenazándola con un cuchillo. Tras varios minutos de tensión, las autoridades lograron su captura y en las últimas horas, la Fiscalía judicializó al atacante.

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El hecho ocurrió a plena luz del día en la carrera 68 con calle 17. De acuerdo con la Policía, la mujer no sufrió lesiones y recibió atención en el lugar. El presunto responsable fue capturado y trasladado a una estación de Policía.

¿Quién es el capturado?

Como Jeferson Cuesta Martínez fue identificado el agresor. Luego de la captura, la Fiscalía lo presentó al procesado ante un juez afirmando que este, había abordado a la víctima en vía pública y con un cuchillo la despojó de su teléfono celular.

“Posteriormente, el presunto agresor la retuvo por cerca de media hora en contra de su voluntad intimidándola y apretándole el cuello con el arma cortopunzante. Uniformados de la Policía Nacional rescataron a la mujer y capturaron en flagrancia al hombre”, narró la Fiscalía.

Con estas pruebas y el video clave del caso, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda le imputó al hombre los delitos de secuestro no atenuado; intimidación o amenaza con arma de fuego; armas, elementos o dispositivos menos letales; armas de fuego hechizas y arma blanca; y hurto calificado.

Aunque durante el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó cargos, el juez determinó que deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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