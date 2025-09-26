Envían a prisión a hombre señalado de abusar sexualmente de su nieta en Bogotá

Por estos hechos, el hombre de 66 años fue imputado por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, las dos conductas agravadas. Foto: Fiscalía General de la Naci

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía General de la Nación anunció que un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre de 66 años presuntamente responsable de abusar sexualmente de su nieta menor de edad en Bogotá.

Le puede interesar: Brayan y Elvis: dos muertes en una misma noche y una justicia que tarda en llegar

Según las pruebas recopiladas por el ente investigador, los hechos habrían ocurrido entre 2023 y 2025 en un inmueble ubicado en el barrio El Carmen, en la localidad de Tunjuelito, al sur de la ciudad.

Las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) indican que el procesado habría aprovechado los momentos en los que la niña de 9 años quedaba bajo su cuidado para cometer los abusos.

El hombre fue imputado por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. Sin embargo, no aceptó los cargos formulados.

El imputado deberá cumplir la medida de aseguramiento en un establecimiento penitenciario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Alerta por violencia sexual en entornos escolares

Según datos oficiales, en el primer trimestre de 2025 se reportaron 2.404 alertas por presuntos casos de abuso sexual, de las cuales 2.030 se originaron en colegios públicos y 374 en colegios privados. Para el segundo trimestre las alertas se triplicaron, al punto de llegar el 30 de junio a 6.407 casos por posible violencia sexual en entornos escolares.

Lo que preocupa de este panorama es que la velocidad de las autoridades no va al mismo ritmo que las denuncias. A las alertas en los colegios, según datos abiertos de la Fiscalía, entre enero y junio de este año se denunciaron 3.379 casos por delitos sexuales en Bogotá, de los cuales 1.635 fueron contra menores de 14 años. Medicina Legal, por su parte, registró 1.055 exámenes médico-legales por estos delitos contra niñas, niños y adolescentes.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.