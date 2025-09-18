Epa Colombia y Transmilenio sellaron acuerdo de reparación: a esto se comprometió

Daneidy Barrera deberá pagar $100 millones y se comprometió a realizar actividades pedagógicas con Transmilenio. Foto: Archivo Particular

Transmilenio y Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, llegaron a un acuerdo conciliatorio y de “reparación integral” por los hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2019 en la estación Molinos durante el Paro Nacional. La influencer se encuentra recluida en la Seccional de Carabineros en Bogotá, desde el pasado 20 de agosto.

De acuerdo con la empresa de transporte, el acuerdo fue presentado ante los jueces competentes para su aprobación y busca garantizar la reparación integral de los daños ocasionados, valorados en $467 millones. La “fórmula” que se aplicó para el acuerdo, dice Transmilenio, “combina un componente económico, medidas simbólicas y un programa de justicia restaurativa”.

Estos son los dompromisos asumidos por Epa Colombia:

El pago de $100 millones en efectivo a Transmilenio S.A. Participar en actividades simbólicas, pedagógicas y sociales. Entre ellas, la influencer deberá ofrecer excusas públicas a la ciudadanía, la elaboración y difusión de videos educativos orientados a promover la cultura ciudadana y el cuidado del Sistema y la realización de labores de pedagogía y servicio social con los usuarios en estaciones y troncales de Transmilenio.

Firmamos acuerdo sancionatorio con ‘Epa Colombia’.



Informamos que suscribimos un acuerdo conciliatorio en el marco del incidente de reparación integral por los hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2019 en la estación Molinos.



Este acuerdo busca garantizar la reparación… pic.twitter.com/bFglQCMxwU — TransMilenio (@TransMilenio) September 18, 2025

Cabe destacar que este acuerdo no implica que Epa Colombia vaya a ser liberada, esto sigue siendo competencia exclusiva de los jueces que conocen del caso. “En cualquier caso, la Entidad vigilará el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por las partes en el acuerdo conciliatorio”, indicó la entidad.

