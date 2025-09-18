TransMiZonal anuncia cambios en rutas: pasará por primera vez en un barrio de Usme

En octubre un barrio de Usme verá por fin la llegada del TransmiZonal Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El sistema de transporte público de Bogotá busca llegar a más barrios y así cerrar la gran brecha de movilidad que aqueja a cientos de capitalinos. Con tres nuevas rutas, Transmilenio anunció ampliación de los recorridos que empezarán a operar en septiembre y octubre de este año, llegando al fin a barrios sin acceso al servicio.

¿Cuáles son las rutas que modificarán recorridos?

HA601 “Perdomo – Chapinero”, LK803 “Gaviotas – Terminal Salitre”, pasará a llamarse LH803 “Doña Liliana – SENA NQS”; y 256 Tihuaque/Ricaurte, cambia su nombre, pasará a ser LA856 NQS/Comuneros y Tihuaque/Violetas.

En Chapinero, ciudadanos del barrio Juan XXII y Nueva Granada (calle 1 con 65) solicitaron ampliar la cobertura la ruta para que los habitantes de esta zona alta tuvieran mejor acceso a transporte, por lo tanto, desde el 1 de septiembre, la ruta HA601 “Perdomo – Chapinero”, para más cerca de estos barrios.

En Usme y San Cristóbal, la nueva ruta LH803 “Doña Liliana – SENA NQS”, pasa por los sectores de Doña Liliana y Juan Rey. Este cambio permitirá que la ruta brinde conexión con la troncal NQS Sur, tanto en la futura estación SENA como en la estación NQS – Calle 30 Sur.

También en Usme, el barrio Las Violetas (UPZ La Flora, Usme), por primera contará con acceso directo con el componente TransMiZonal, con la ruta LA856 NQS/Comuneros y Tihuaque/Violetas, lo que significa un trazado más largo de esta ruta.

Otros cambios en TransMiZonal por cuenta de obras del metro

Cabe recordar que desde el pasado viernes 5 de septiembre, nueve rutas modificaron temporalmente sus recorridos y algunos paraderos debido a obras en la avenida carrera 68 con avenida 1 de Mayo.

¿Qué rutas cambian temporalmente?

● 120 Bosa San Diego

● 367 San Bernardino

● 576 Bosa Santa Fe

● 634 Bosa San José

● G137 Metrovivienda

● G208 Metrovivienda

● G503 San Bernardino

● G522 Metrovivienda

● H642 Rincón de Venecia

