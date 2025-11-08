“Es una medida desproporcionada”, Before Club tras orden de cierre temporal

Distrito ordenó sellamiento temporal de Before club Foto: Archivo Particular

La Alcaldía de Bogotá ordenó el cierre temporal del bar y centro de eventos Before Club, ubicado sobre la Av. Caracas, luego de que durante una inspección se detectaran heces de roedor debajo de una nevera. La medida se extenderá por tres días y responde, según el Distrito, a la necesidad de garantizar la seguridad y salubridad de los clientes.

Si bien Before Club se convirtió en un punto de atención mediática tras la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo, quien asistió al establecimiento la noche anterior a su asesinato, el pasado 31 de octubre, el sellamiento no está relacionado con ese caso, sino con irregularidades que el Distrito encontró en el lugar.

¿Qué dice Before Club?

En conversación con El Espectador, Andrés Solano Bautista, representante del bar y pareja de la propietaria, la congresista María del Mar Pizarro, calificó la medida como desproporcionada y aseguró que toda la documentación y los estudios estructurales estaban en regla. “Por ley sí lo pueden hacer, pero no en un lugar donde el hallazgo fue mínimo y en un edificio de 4.500 metros cuadrados, afectado además por la construcción cercana del Metro de Bogotá”, explicó.

Por otro lado, Solano calificó como una “persecución política” y un “amarillismo exacerbado” las denuncias en contra del establecimiento, que apuntan a supuestas peleas clandestinas, sobreaforo, irregularidades de papeles y plagas. Según Solano, el club cuenta con todos los documentos legales, seguros para los peleadores, aforo certificado y certificación de ingenieros estructurales que garantizan la seguridad del edificio.

Respecto a la presencia de plagas, explicó que en los 4.500 metros cuadrados del lugar solo se encontró un excremento de ratón debajo de una nevera en zona de bebidas, y que la normativa obliga a controlar, no eliminar, este tipo de situaciones.

Sobre la magnitud de la medida impuesta a Before Club, Bautista señaló que, aunque la Alcaldía tiene la potestad legal para cerrarlo, no considera que sea proporcional en un lugar que no presenta una infestación significativa de roedores y que se encuentra a pocos metros de la megaconstrucción de la línea 1 del Metro de Bogotá. El administrador agregó que incluso los funcionarios de las obras les habían advertido previamente sobre posibles problemas de roedores debido a la obra en curso.

“La desproporción del operativo es evidente. Desplegaron a más de 50 personas porque, supuestamente, no contábamos con permisos y realizábamos actividades ilegales. Durante el operativo demostramos que tenemos todo en regla y, sin embargo, debemos asumir una suspensión de tres días”, señaló.

“Somos conscientes de la gravedad que reviste todo lo sucedido con Jaime Esteban Moreno, pero toda la campaña en contra de Before es desmedida. El problema de inseguridad en las calles del sector no tiene nada que ver con nuestra actividad”, puntualizó.

Entre tanto, mientras la Alcaldía mantiene la suspensión temporal del establecimiento, Before Club insiste en que cumplió con todos los requisitos legales, el episodio advierte la tensión entre las autoridades y algunos empresarios del sector nocturno, en medio de la preocupación por la seguridad y salubridad, y la atención mediática que rodea al lugar tras hechos recientes de violencia en la ciudad.

Tras la suspensión de tres días, la atención se centra ahora en cómo equilibrar la apertura de bares con la seguridad en las zonas aledañas, un tema que vuelve al debate mientras la ciudad evalúa la extensión de los horarios de rumba. Los vecinos y las autoridades deberán definir responsabilidades para garantizar que los establecimientos operen sin poner en riesgo a la ciudadanía.

