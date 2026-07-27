¿Escribe poesía? Así podrá participar en la convocatoria Reverso Bogotá 2026

Durante el conversatorio de su libro Poesías de la vida, en el Stand de El Espectador ubicado en la Feria del libro año 2023 en Corferias Foto: El Espectador - Jorge Londoño

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Bogotá tendrá una nueva edición de Reverso, convocatoria que promueve y enaltece la creación poética a través del reconocimiento de autores emergentes como de escritores con trayectoria .

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El lanzamiento de Reverso Bogotá 2026 se realizará el próximo 30 de julio en el Parque de los Hippies, el tradicional punto de encuentro artístico y juvenil de Chapinero, en una jornada abierta al público que incluirá actividades de lectura, intervenciones artísticas y espacios para compartir sobre el quehacer de la poesía.

La programación comenzará a las 4:00 p. m. con actividades literarias en distintos puntos del parque. Entre ellas estará el denominado “Oráculo Poético”, una propuesta en la que mediadores de lectura invitarán a los asistentes a acercarse a versos y experiencias literarias en el espacio público.

A las 5:00 p. m. se desarrollará un espacio de micrófono abierto para que poetas, escritores y aficionados a la literatura lean poemas propios o de otros autores. Durante esta actividad también se presentarán las categorías, las fechas, los incentivos económicos y demás detalles que tendrá la convocatoria de este año.

La jornada continuará con una muestra colectiva de “slam poético”. La ctividad tendrá como eje y principa temática “Bogotá como ciudad de la poesía oral” y se extenderá hasta las 6:30 p. m

Las convocatorias anteriores dan cuenta del impacto y el gusto de la poesía en múltiples nichos de la ciudad, y de la acogida de la iniciativa. Las ediciones 2024 y 2025 de Reverso contaron con la participación de 1.370 poetas y entregó COP 200 millones en reconocimientos. La nueva edición busca ampliar el número de participantes.

“Bogotá siempre ha sido una ciudad escrita por la poesía. Reverso 2026 llega para celebrar esa historia, pero también para proyectarla hacia el futuro y para recordarnos que la poesía es el lugar ideal de encuentro, de la imaginación y la ciudadanía. Es una invitación a mirar de otra manera la ciudad y a escuchar al otro en momentos de tanto ruido y a participar de manera entusiasta en todas las sorpresas que trae está gran fiesta de la poesía de la capital”, concluye Federico Díaz-Granados, Presidente del jurado del Festival Reverso Bogotá 2026.

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