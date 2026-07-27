Teatro El Parque celebra 90 años: estos son los planes para disfrutar en familia

El Teatro El Parque celebrará 90 años de historia con una programación especial que reunirá teatro, música, circo y títeres durante agosto. Foto: EFE - Carlos Ortega

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El Teatro El Parque, uno de los escenarios culturales más tradicionales de Bogotá, celebrará sus 90 años de historia con una programación especial durante agosto, que reunirá teatro, música, circo, títeres y espectáculos para niñas, niños, jóvenes y familias.

Bajo el lema “El Arte de la Imaginación”, el escenario del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) preparó una agenda que busca rendir homenaje a nueve décadas de actividades culturales y consolidar al teatro como un espacio de encuentro para distintas generaciones.

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La programación estará dividida en dos grandes apuestas. La primera será Sentidos Rebeldes, una franja de conciertos protagonizada por mujeres artistas que ofrecerán propuestas musicales de distintos géneros durante cuatro jueves del mes.

Las presentaciones estarán a cargo de Angelik DK (6 de agosto), Magdalena y Yo (13 de agosto), Marsh Waris (21 de agosto) y Gabriela Ponce (28 de agosto), todas a las 7:30 p. m.

La segunda línea mantendrá la tradicional oferta familiar de fines de semana con espectáculos de teatro, improvisación, circo y títeres.

Entre las obras programadas se encuentran Match de Impro, de Agarrapata Títeres (1 y 2 de agosto); Batalla de Objetos (8 y 9 de agosto); Planeta de Papel, de La Pepa del Mamoncillo (22 y 23 de agosto), y Que duermas bien, Alfonso, del Teatro La Libélula Dorada (29 y 30 de agosto).

Como parte de la conmemoración, entre el 15 y el 17 de agosto el teatro también será una de las sedes del Festival Teatro y Circo de Bogotá 2026, que reunirá agrupaciones nacionales e internacionales con funciones de entrada libre.

La celebración principal tendrá lugar el 16 de agosto, cuando el escenario abrirá sus puertas para conmemorar oficialmente sus nueve décadas de historia con una programación especial dedicada a recordar su trayectoria y reconocer a quienes han hecho parte de ella.

Desde su inauguración, el Teatro El Parque se ha consolidado como uno de los espacios culturales más representativos de la ciudad para las infancias y las familias. Durante estos 90 años ha acogido obras de teatro, espectáculos musicales, circo, títeres y otras expresiones artísticas que han convertido el escenario en un referente de la programación cultural de Bogotá.

La programación completa y la boletería para cada uno de los espectáculos pueden consultarse a través de los canales oficiales del Teatro El Parque y de TuBoleta.

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