“Escuelas de mi barrio”: ¿cómo inscribirse a clases deportivas gratis en Bogotá?

Deportista participando de las Escuelas de mi barrio en el Parque Cayetano en Bogotá. Foto: IDRD

El programa formativo e incluyente “Escuelas de mi barrio” se desarrolla en diferentes localidades de Bogotá. Con esta iniciativa, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) busca darle a niños y jóvenes de la ciudad nuevos lugares de integración social y aprendizaje por medio del deporte.

La participación en el programa no tiene ningún costo, pero los interesados deben inscribirse antes. A las escuelas deportivas pueden asistir niños y adolescentes, entre los seis y 17 años, en el caso de los deportes convencionales, y entre los seis y 12 años para natación. Además, la estrategia busca ser incluyente y por esa razón tiene deportes para personas con discapacidad.

🌞🌳Todas las niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años pueden realizar su pre-inscripción en las #EscuelasDeMiBarrio en diversas disciplinas deportivas. 🏃🤸‍♀️⛹️‍♂️ Conoce los lineamientos y requisitos ► https://t.co/CM0JcL7JIx#SomosEquipoBogotá pic.twitter.com/06e4uZi1s6 — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) August 16, 2023

¿Cómo funcionan las clases?

Cada práctica cuenta con tres sesiones presenciales por semana, de dos horas cada una. Los interesados solo podrán inscribirse a un deporte y los días de los entrenamientos se distribuirán entre lunes y viernes, entre las 7:00 a.m. y 6:00 p.m., y el sábado, entre 7:00 a.m. y 1:00 p.m. Según informó el IDRD, la no asistencia al programa en más de cuatro ocasiones podría ocasionar el retiro, en caso de no tener justificación.

Los deportes de las “Escuelas de mi barrio”

Esta es la lista de disciplinas deportivas que se pueden desarrollar en las escuelas:

Arquería

Bolos

Fútbol sala

Rugby

Atletismo

Boxeo

Judo

Skateboarding

Badminton

Ciclismo en pista

Karate Do

Taekwondo

Baloncesto

Ciclomontañismo

Levantamiento de pesas

Tenis de campo

Balonmano

Esgrima

Lucha

Tenis de mesa

Béisbol

Fútbol

Patinaje artístico

Voleibol

Para natación y para tenis de mesa para personas con discapacidad.

¿Cómo participar de las escuelas deportivas en Bogotá?

Primero debe crear una cuenta de usuario en el portal ciudadano del IDRD por medio del siguiente enlace: https://portalciudadano.idrd.gov.co . La cuenta será validada en máximo 5 días hábiles.

Debe registrar al menor de edad que quiera participar desde la cuenta creada por el adulto responsable. Para ello, deberá tener disponible el registro civil o el documento que certifique la tutoría legal, si el caso lo aplica.

Posteriormente, realice la inscripción en el portal ciudadano: https://portalciudadano.idrd.gov.co y seleccione deporte, días y horarios. Tenga en cuenta que las clases están sujetas a disponibilidad, pues los cupos son limitados.

Dé el visto bueno al consentimiento informado para la participación en la escuela deportiva

Asista al lugar y curso al que se inscribió previamente para dar inicio con las clases.

Si desea revisar toda la oferta deportiva de las Escuelas de mi barrio, puede consultarlas dando clic en el enlace: https://www.idrd.gov.co/deportes/escuelas-de-mi-barrio

