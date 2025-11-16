Escuelas gratis de natación, fútbol, patinaje y mas para niños: ¿Cómo inscribirse?

Piscina del Centro Felicidad Chapinero. Foto: cortesía

En Bogotá, el deporte es mucho más que un juego: es una herramienta de transformación social. Con esa premisa, el IDRD impulsa su ambicioso programa “Deporte de 0 a 100”, especialmente dirigido a niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años.

A través de Escuelas Deportivas gratuitas, la entidad busca combinar formación técnica, disciplina deportiva y sentido comunitario, con la mira puesta en contrarrestar la vulnerabilidad social.

Este programa extraescolar ofrece entrenamientos sistemáticos en 39 disciplinas deportivas, distribuidas en 19 localidades de la ciudad, dependiendo de la oferta de cada zona. Entre las modalidades disponibles están el skater, el BMX, atletismo, lucha, boxeo, deportes acuáticos y más, acercando oportunidades para todos los gustos.

¿Cómo inscribirse?

Para participar, los jóvenes deben registrarse a través del Portal Ciudadano del IDRD, siendo sus tutores quienes gestionen la inscripción. Además, se debe dar el consentimiento informado y cumplir con los horarios y espacios asignados.

Uno de los objetivos centrales del programa es social: no solo se trata de detectar futuros atletas de alto rendimiento, sino de ofrecer un espacio seguro donde se promuevan valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la resiliencia. S

egún el informe institucional más reciente, el IDRD ya superó su meta para 2024, beneficiando a 14.347 menores en sus Escuelas Deportivas con más de 50.000 sesiones deportivas.

El programa también ha logrado resultados recientes en competencias: en campeonatos distritales, jóvenes de lucha, atletismo y boxeo formados en estas escuelas obtuvieron más de 30 medallas.

Es una señal clara de que estas instalaciones no solo promueven el deporte, sino que también alimentan el talento deportivo de la ciudad.

Más que una alternativa para ocupar tiempo libre, “Deporte 0 a 100” representa una apuesta por la salud pública: al incentivar la práctica deportiva desde edades tempranas, el IDRD espera contribuir a la prevención de enfermedades asociadas con sedentarismo y a la construcción de redes sociales más resilientes.

