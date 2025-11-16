Regresa el Festival de Navidad Brilla a Bogotá: fechas y cómo comprar entradas

Con su regreso, el festival se perfila como uno de los eventos navideños más mágicos y esperados de la ciudad. Foto: Festival Brilla

Cuando cae la noche en Bogotá y las luces se encienden, algo distinto florece: no solo decoración, sino un universo de ensueño. Este espíritu llega con fuerza renovada en 2025 gracias a Brilla Sueños, la nueva edición del emblemático festival de luces, que convierte la Navidad en una experiencia para caminar entre fantasía, recuerdos y magia.

El festival abrirá sus puertas el 27 de noviembre en la zona de Sencia, junto al estadio El Campín y el Movistar Arena, y estará activo hasta el 12 de enero, en un horario que va de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. Lo hace con la promesa de trasladarnos a un universo paralelo: más de 22 escenarios luminosos, figuras gigantes, portales láser y zonas interactivas que evocan la dimensión de los sueños.

La caminata para el público superará el kilómetro y estará llena de momentos diseñados para emocionar: jardines de luciérnagas, muros de recuerdos, pads luminosos bajo los pies, e incluso un espacio para explorar pesadillas con luces neón. Todo esto, acompañado de malabaristas, marionetas y músicos que parecen sacados de nuestro subconsciente más creativo.

Uno de los lugares más esperados será la pista de hielo, donde los asistentes podrán deslizarse suavemente bajo un cielo de luces titilantes. Además, habrá zonas de comida, puntos para tomar fotos impresionantes y espacios para jugar con todos los sentidos.

¿Cómo asistir?

Para adquirir las boletas de Brilla Sueños, puedes ingresar a la página oficial del Festival Brilla y seleccionar la opción de compra. Allí encontrarás diferentes etapas de venta, incluyendo una preventa exclusiva con Nu Colombia que ofrece hasta un 30 % de descuento, además de un acceso rápido (“Fast Pass”) para evitar filas.

También puedes comprarlas a través de la plataforma TuBoleta, donde se especifican los precios por tipo de entrada (adultos, niños y estudiantes). Es importante que al momento de pagar uses medios seguros y revises que la boleta se emita de forma digital, ya que así garantizarás el ingreso al evento y evitarás riesgos de reventa no confiable.

