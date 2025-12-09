Espectáculos y cultura: Bogotá, una ciudad que demanda cada año más arte en vivo

La Farsa, agrupación musical y escénica que pondrá a vibrar a los bogotanos frente al Museo Nacional. Foto: Cortesía

Con el encendido del árbol de 56 metros de altura en el parque El Tunal se dio inicio a la temporada navideña en Bogotá. Pero más allá de los 54 kilómetros de luces, distribuidos en 30 puntos, serán el arte y la cultura los que se roben los reflectores. Más de 4.300 artistas, en 670 actividades, darán vida a las calles, con propuestas que rompen la tradición y las nutren de arte vivo, con espectáculos cada año más relevantes.

