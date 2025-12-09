Espectáculos y cultura: Bogotá, una ciudad que demanda cada año más arte en vivo

La Farsa, agrupación musical y escénica que pondrá a vibrar a los bogotanos frente al Museo Nacional.
Foto: Cortesía
Con el encendido del árbol de 56 metros de altura en el parque El Tunal se dio inicio a la temporada navideña en Bogotá. Pero más allá de los 54 kilómetros de luces, distribuidos en 30 puntos, serán el arte y la cultura los que se roben los reflectores. Más de 4.300 artistas, en 670 actividades, darán vida a las calles, con propuestas que rompen la tradición y las nutren de arte vivo, con espectáculos cada año más relevantes.
Por Juan Camilo Parra
Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación