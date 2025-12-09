Logo El Espectador
Bogotá
Espectáculos y cultura: Bogotá, una ciudad que demanda cada año más arte en vivo

Diciembre llega cargado de actividades culturales y eventos, que apuntan a cerrar 2025 con broche de oro. La proyección es que aumenten el turismo y los ingresos por cada sector cultural, entre los cuales las artes y los espectáculos en vivo cobran protagonismo con artistas, teatreros y música en la escena móvil capitalina.

Juan Camilo Parra
09 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
La Farsa, agrupación musical y escénica que pondrá a vibrar a los bogotanos frente al Museo Nacional.
Foto: Cortesía

Con el encendido del árbol de 56 metros de altura en el parque El Tunal se dio inicio a la temporada navideña en Bogotá. Pero más allá de los 54 kilómetros de luces, distribuidos en 30 puntos, serán el arte y la cultura los que se roben los reflectores. Más de 4.300 artistas, en 670 actividades, darán vida a las calles, con propuestas que rompen la tradición y las nutren de arte vivo, con espectáculos cada año más relevantes.

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

