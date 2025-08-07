Esta fue la persona que falleció en medio de riña en el Movistar Arena

Sergio Blanco era miembro de La Guardia Albi-Roja Sur. Foto: Redes sociales

Las autoridades investigan la recopilación de evidencias y material audiovisual, los responsables de los actos violentos durante la noche del miércoles dentro del Movistar Arena.

En lo que iba a ser un concierto a cargo de la banda argentina de cumbia villera Damas Gratis, terminó en una batalla campal que dejó al menos cuatro heridos y una persona muerta identificada como Sergio Blanco, quien era integrante de la Guardia Albi-Roja Sur de Independiente Santa Fe.

Según relató Diego González, líder distrital de esta barra a W Radio, la riña se trasladó a las afueras del Movistar Arena, entre hinchas de distintos equipos. Fue entonces que en medio de esta situación, “pasa un vehículo y atropella a Sergio. Lo arrastró por varios metros sobre la calle 63. Él fue asistido por una ambulancia que lo trasladó al Hospital Engativá y allá lastimosamente falleció cerca de la medianoche”.

Sergio Blanco era padre de una niña y se encontraba liderando procesos sociales como ‘Aguante Popular por la Vida’ que busca incentivar la paz entre hinchas.

González pidió a las autoridades buscar al conductor que estuvo involucrado, pues aseguró que “pudo detenerse, pero no lo hizo”.

¿Se pudo evitar?

La concejala por el Pacto Histórico, Heidy Sánchez, manifestó a través de sus redes sociales que en las mesas de trabajo con los Consejos de Barras, expusieron los riesgos y recomendaciones de lo que implicaba realizar un concierto con hinchas de diferentes equipos.

“Las autoridades actuaron como si nada fuera a pasar. Se aceptaron superficialmente las recomendaciones sin implementar medidas reales de prevención, sin garantizar condiciones seguras de ingreso, y sin establecer un protocolo diferencial para el manejo de multitudes que ya había sido previsto por quienes conocen los territorios y dinámicas sociales de estos eventos”, sentenció la cabildante.

Advertencia que reafirmó Diego González. “Sabemos lo complejo que es mezclar hinchas. Fue una situación que advertí a la Secretaría de Gobierno el pasado 15 de julio, porque no me parecía responsable sobre como el organizador vendía esas boletas. Abrieron una tercera localidad en cerca de $60 mil. No había casi policía. Se ingresaron armas. Se trató como si fuera otro concierto”, reclamó en entrevista con W Radio.

Este jueves se realiza una reunión con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena y funcionarios de la Alcaldía para aclarar lo sucedido.

