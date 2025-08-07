No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Esta fue la persona que falleció en medio de riña en el Movistar Arena

Líderes de barras aseguraron que habían advertido del riesgo que podría haber durante el concierto.

Redacción Bogotá
07 de agosto de 2025 - 03:12 p. m.
Sergio Blanco era miembro de La Guardia Albi-Roja Sur.
Foto: Redes sociales
Las autoridades investigan la recopilación de evidencias y material audiovisual, los responsables de los actos violentos durante la noche del miércoles dentro del Movistar Arena.

En lo que iba a ser un concierto a cargo de la banda argentina de cumbia villera Damas Gratis, terminó en una batalla campal que dejó al menos cuatro heridos y una persona muerta identificada como Sergio Blanco, quien era integrante de la Guardia Albi-Roja Sur de Independiente Santa Fe.

Lea más: Cuatro heridos y una persona muerta: balance de los disturbios en Movistar Arena

Según relató Diego González, líder distrital de esta barra a W Radio, la riña se trasladó a las afueras del Movistar Arena, entre hinchas de distintos equipos. Fue entonces que en medio de esta situación, “pasa un vehículo y atropella a Sergio. Lo arrastró por varios metros sobre la calle 63. Él fue asistido por una ambulancia que lo trasladó al Hospital Engativá y allá lastimosamente falleció cerca de la medianoche”.

Sergio Blanco era padre de una niña y se encontraba liderando procesos sociales como ‘Aguante Popular por la Vida’ que busca incentivar la paz entre hinchas.

González pidió a las autoridades buscar al conductor que estuvo involucrado, pues aseguró que “pudo detenerse, pero no lo hizo”.

¿Se pudo evitar?

La concejala por el Pacto Histórico, Heidy Sánchez, manifestó a través de sus redes sociales que en las mesas de trabajo con los Consejos de Barras, expusieron los riesgos y recomendaciones de lo que implicaba realizar un concierto con hinchas de diferentes equipos.

“Las autoridades actuaron como si nada fuera a pasar. Se aceptaron superficialmente las recomendaciones sin implementar medidas reales de prevención, sin garantizar condiciones seguras de ingreso, y sin establecer un protocolo diferencial para el manejo de multitudes que ya había sido previsto por quienes conocen los territorios y dinámicas sociales de estos eventos”, sentenció la cabildante.

Advertencia que reafirmó Diego González. “Sabemos lo complejo que es mezclar hinchas. Fue una situación que advertí a la Secretaría de Gobierno el pasado 15 de julio, porque no me parecía responsable sobre como el organizador vendía esas boletas. Abrieron una tercera localidad en cerca de $60 mil. No había casi policía. Se ingresaron armas. Se trató como si fuera otro concierto”, reclamó en entrevista con W Radio.

Este jueves se realiza una reunión con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena y funcionarios de la Alcaldía para aclarar lo sucedido.

Redacción Bogotá

Redacción Bogotá

@bogotaEEbogota@elespectador.com
Melmalo(21794)Hace 59 minutos
La especie humana presenta en algunos grupos una clara muestra de involución,que diría Darwin ?!
