Estaba en libertad condicional y volvió a ser capturado por robar un vehículo en Bogotá

El capturado tenía antecedentes por hurto calificado y agravado. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

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Un hombre de 29 años, que según las autoridades gozaba del beneficio de libertad condicional por un proceso previo de hurto, fue capturado nuevamente en Bogotá tras ser señalado de participar en el robo de un vehículo mediante la modalidad de atraco. La rápida reacción de la Policía permitió recuperar el automotor pocos minutos después del hecho y evitar que fuera sacado del sector.

El caso ocurrió entre las localidades de Rafael Uribe Uribe y Usme, donde el seguimiento de las cámaras de videovigilancia y la activación del llamado Plan Candado fueron determinantes para ubicar el vehículo en el sector de Yomasa. Durante el procedimiento, los uniformados interceptaron al presunto responsable y recuperaron, además del automotor, un teléfono celular que había sido robado a la víctima. También le encontraron un arma traumática con proveedor y munición.

Así ocurrió la persecución

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el vehículo había sido hurtado mediante atraco en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Tras recibir la alerta, los uniformados activaron un operativo de cierre de vías y realizaron un seguimiento apoyado por el sistema de cámaras de seguridad de la ciudad. Minutos después localizaron el automotor en Yomasa, donde lograron interceptarlo y capturar al conductor.

Durante el procedimiento fueron recuperados los elementos hurtados y el vehículo fue devuelto a su propietario, mientras que el capturado quedó a disposición de la Fiscalía para responder por los delitos que le sean imputados.

El capturado tenía antecedentes

Al verificar su historial judicial, las autoridades establecieron que el hombre registra anotaciones por hurto calificado y agravado.

Además, según la Policía, al momento de su captura se encontraba disfrutando del beneficio de libertad condicional dentro de un proceso judicial anterior, circunstancia que será evaluada por las autoridades competentes dentro del nuevo proceso penal.

El robo de vehículos en Bogotá

Aunque las autoridades destacan una reducción en este delito, el hurto de automotores continúa siendo una de las principales preocupaciones para los conductores. Según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, entre enero y mayo de 2026 se denunciaron cerca de 1.500 hurtos de vehículos, lo que representa una disminución cercana al 38 % frente al mismo periodo de 2025. En paralelo, el hurto de motocicletas también mostró una reducción superior al 30 %, resultado que las autoridades atribuyen al fortalecimiento de los planes candado, el monitoreo con más de 5.800 cámaras de videovigilancia y los operativos conjuntos entre la Policía y la Fiscalía.

Sin embargo, los investigadores advierten que las organizaciones dedicadas al robo de vehículos siguen modificando sus modalidades, utilizando armas de fuego o traumáticas y actuando principalmente en corredores de alta movilidad para facilitar la huida.

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