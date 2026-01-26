Estación Avenida Jiménez de Transmilenio será la próxima en cerrar por las obras del metro

Vista aérea de la av. Jiménez. Foto: Metro de Bogotá

Avanzan las obras del metro en la avenida Caracas, corredor que por el que se extiende el último tramo de la Línea 1 y cuyas obras continúan generando nuevas medidas de movilidad. Esta vez, el cierre de la estación Avenida Jiménez (costado Caracas) marca el inicio de las obras de viaducto en la zona. En paralelo, la estación temporal abrirá para no afectar a los usuarios.

¿Cuándo será el cierre y dónde quedará la estación temportal?

Este sábado 31 de enero es el cierre oficial. Con este, quedarán restringidos el acceso al túnel de la estación y la salida por la calle 11, dejando sin operación los tres vagones de la estación Avenida Jiménez ubicados sobre la avenida Caracas.

La estación temporal Avenida Jiménez por su parte, inicia operación en tres vagones ubicados unos metros hacia el norte de la localización anterior. Habrá servicios hacia las troncales Autopista Norte, Suba, Eje Ambiental, Calle 26 y Américas con las rutas: 3, 5, 8, B18, B27, B7, C15, J76 y K54. Hacia las Caracas Sur y Carrera 10 funcionarán los servicios: 3, 8, H54, H75, H76, H15, H27 y L18.

Con esta apertura, ya son cinco estaciones temporales habilitadas en la av. Caracas para garantizar la movilidad de los usuarios durante las obras del metro.

¿Cómo será el acceso a la Caracas Sur desde la estación av. Jiménez en el eje ambiental?

Según informó Transmilenio, los desplazamientos desde y hacia el Eje Ambiental y la troncal Américas se realizarán a través del servicio ruta fácil 5, disponible en la nueva estación temporal sobre la avenida Caracas que suple la conexión que los usuarios realizaban a través del túnel para utilizar los servicios ofertados sobre la Calle 13 y sobre Américas. Con este anuncio, si un usuario de la troncal Américas necesita conectar con la troncal Caracas Sur, lo realizará por medio de la ruta fácil 5.

La empresa aclaró que permanecerán en operación los dos vagones de la estación ubicada sobre la avenida Jiménez con acceso por la carrera 12, donde seguirán funcionando las rutas: F23, F51 y ruta 5 hacia las Américas; y los servicios J70 y J23 hasta el Eje Ambiental y M51 hasta Museo Nacional.

