Estación Calle 22 de TM se trasladará temporalmente para darle paso a obras del Metro

Quienes usan la estación Calle 22 de Transmilenio deberán reajustar su rutina una vez más. A partir del 22 de noviembre, la parada desaparecerá de su ubicación tradicional para dar paso a una versión temporal, instalada unas cuadras más al sur, en la avenida Caracas entre calles 19 y 22.

El acceso será únicamente por la calle 19, un cambio que, como suele ocurrir en este corredor, promete alterar flujos, demorar trayectos y exigir la ya habitual dosis de paciencia al usuario.

La modificación se suma a la cadena de ajustes derivados de la construcción del viaducto de la primera línea del Metro, una obra que avanza en un 67,17 % según el corte al 31 de octubre. Mientras las cifras se mueven, el impacto cotidiano recae sobre quienes deben transitar una Caracas cada vez más limitada por los frentes de obra.

La estación temporal será una estructura metálica similar a otras que ya funcionan en el corredor: módulos reciclados de antiguas estaciones, torniquetes, taquillas y accesos para personas con movilidad reducida. En esta nueva estación las columnas del futuro viaducto quedarán dentro de los vagones, tal y como sucede con otras estaciones temporales ubicadas en el tramo norte de la Av. Caracas.

En cuanto al recorrido de las rutas, Transmilenio anunció que mantendrá los servicios troncales habituales, con la recomendación de revisarlos en la aplicación oficial para evitar sorpresas. Esta es ya una de varias estaciones temporales que han surgido a lo largo de la Caracas. Aunque han permitido mantener la operación mientras avanza la construcción del Metro, la velocidad por trayecto se ha reducido, y los usuarios insisten en la necesidad de mejorar la eficiencia en el servicio, esperando que los ajustes no se prolonguen más de lo necesario.

