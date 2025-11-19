Mujer murió atropellada cerca a Bulevar Niza y el conductor huyó: esto dijo la Policía

Violencias contra las mujeres no cesan en Bogotá. Foto: El Espectador - Cristian Garavito

Como Laura Fabiana León fue identificada la joven víctima de un conductor la noche del martes 18 de noviembre, en hechos ocurridos en inmediaciones del centro comercial Bulevar Niza. Mientras la joven de 23 años murió en el lugar de los hechos, el presunto responsable escapó de la escena y ahora es buscado por las autoridades.

De acuerdo con los reportes conocidos, todo comenzó cuando un grupo de amigos salía de departir, sobre la media noche. Al parecer, un hombre llegó a recoger a una de las jóvenes del grupo. Aunque la joven en un inicio se subió al carro, prontamente volvió a descender por cuenta de una aparente discusión, según contaron testigos del suceso al Ojo de la Noche.

Otro testigo de los hechos contó a City Tv, que el conductor buscado increpó a su pareja sentimental por no pasar tiempo con él. “Discutieron y hubo golpes; al ver esta situación los amigos de la muchacha se le fueron”.

Estos testimonios indican que los presentes increparon al conductor una vez la joven bajó para comentarle la situación a una de sus amigas. En ese instante, el grupo trató de impedir que el conductor se fuera de la escena, la joven víctima habría intentado bloquear el camino del conductor, pero este aceleró, momento en el que fue arrollarla por este sujeto.

Según el teniente coronel Juan Montilla, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, la colisión ocurrió en vía pública y la víctima falleció en el lugar. Las autoridades aclararon que el agresor no era pareja sentimental de la víctima, por lo que aún continúan investigando lo que sucedió al momento del choque.

“Las unidades de tránsito asumieron la investigación para establecer cómo se produjo el choque y bajo qué circunstancias el vehículo terminó impactando a la mujer”, indicó. Montilla señaló que los peritos adelantan la recolección de evidencias y testimonios para esclarecer lo sucedido y determinar eventuales responsabilidades.

Violencias contra las mujeres

Según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, entre enero y octubre de 2025 se han registrado 446 feminicidios en el país, una cifra superior al mismo periodo del año anterior. Cundinamarca ocupa el tercer lugar nacional, con 42 casos, y Bogotá lidera con 56. En la mayoría de los hechos, los agresores son parejas o exparejas, y más del 60 % ocurren dentro de las viviendas de las víctimas.

Líneas de atención

Las autoridades recordaron que las mujeres víctimas de violencia pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial con las líneas de atención disponibles. En Soacha, la Secretaría de la Mujer habilitó el número (601) 730 5580, extensión 112, y la línea 123 opción 5 para reportar casos de emergencia o recibir orientación psicológica y jurídica.

En Bogotá, la Línea Púrpura Distrital (018000 112 137) ofrece acompañamiento las 24 horas, así como atención vía WhatsApp (+57 300 755 1846). También pueden acercarse a las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (CIOM) o a los centros de justicia integral, donde encontrarán asesoría legal, apoyo psicosocial y protección inmediata.

