Estación Metro Calle 26: RenoBo encarrila el plan parcial para elevar vivienda en el centro

El proyecto de renovación está ubicado al alado de la Estación Metro Calle 26, la cual albergará un centro de operaciones del Metro. Foto: RenoBo

Con la firma de la banca que estructurará la fase final del proyecto, avanza una de las piezas más relevantes para el futuro de la renovación urbana al rededor del transporte público, en este caso la Estación 13 o Estación Central. Esta no solo será polo de desarrollo urbano, posicionándose como el corazón de las líneas férreas y de la movilidad, sino que también será otro proyecto inmobiliario anclado al transporte público, quizá, el más relevante de los ya presentados por esta Alcaldía.

Este jueves 11 de diciembre, RenoBo dio a conocer la noticia: la firma del contrato con la banca Bonus Banca de Inversión, compañía que tiene la tarea de estructurar el modelo de negocio y acompañar la selección del desarrollador inmobiliario que será responsable de ejecutar una de las unidades del proyecto urbanístico.

¿Cómo es el plan parcial?

En conversación con El Espectador, Carlos Reyes, gerente de RenoBo, explicó que el proyecto anunciado corresponde a “la materialización de una renovación urbana que la ciudad intenta concretar desde hace más de 15 años”.

Antes conocido como Plan Parcial Estación Central, hoy es el Plan Parcial Estación Metro 26, que abarca varias áreas. “En particular, la Unidad de Actuación Urbanística 4 incluye tres manzanas equivalentes a 1,5 hectáreas de suelo distrital, donde se proyecta un desarrollo inmobiliario con 521 viviendas, más de 5.500 metros cuadrados de espacio público nuevo y un área edificable que supera los 110.000 metros cuadrados”, señaló a este diario.

La idea es también crear una zona con usos comerciales, oficinas para entidades distritales y vivienda, todo articulado con la estación 13 del Metro, la futura llegada del Regiotram y una nueva estación de Transmilenio en la calle 26.

El rol de la banca en el proceso de selección

Reyes señala que la novedad presentada es la contratación de la banca de inversión que realizará la estructuración final del proceso. “Bonus es una de las principales firmas del país, ganó un proceso competitivo y deberá hacer la estructuración técnica, legal y financiera para abrir la licitación pública en agosto de 2026″.

La expectativa de que la obra esté terminada en 2031, cuando el metro ya esté rodando por la ciudad. Es, además un proyecto a gran escala que requerirá una inversión cercana a los COP 850.000 millones, unos USD 200 millones. Según informó el gerente, RenoBo aportará el suelo y algunos recursos, y a cambio espera obtener metros cuadrados de oficinas para relocalizar entidades distritales en esa zona del centro de Bogotá.

Reyes explica que, frente a las especificaciones de vivienda, la norma exige que al menos el 10 % del área construida sea destinada a vivienda de interés social. “Los detalles sobre metrajes, tipologías y características se definirán en esta fase final de estructuración y harán parte de la oferta de los proponentes que participen en la convocatoria”, añadió.

Algo que está previsto, sin embargo, es que el edificio ubicado frente a la estación 13 del Metro tenga conexión directa con esa infraestructura, dada la cercanía física del predio con la futura estación.

