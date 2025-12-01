Estas serían las 19 zonas de Bogotá en las que se podría rumbear hasta las 5:00 a.m.

Se descartaron zonas cuyo uso de suelo está destinado, en más 95 %, a vivienda.

Desde el pasado 1 de julio, en Bogotá la rumba va a hasta las 3:00 a.m. y el expendio de licor hasta las 11:00 p.m. Así lo decretó alcalde al expedir el Decreto 293 de 2025. Pero esta nueva hoja de ruta de la rumba, también estableció otra tarea: identificar y delimitar las zonas en las que sí se podrá rumbear hasta las 5:00 a.m. ¿Cuáles son?

Estas son las 19 zonas propuestas

A lo largo de los últimos meses, la Alcaldía evaluó 28 sectores con potencial para alojar rumba hasta las 5:00 a.m. Fueron dos fases de las cuales resultaron en total 19 zonas. El proceso inició con un inventario inicial. “La metodología procedió con la aplicación de criterios estructurales de exclusión y criterios técnicos de evaluación para garantizar la conformidad legal y la minimización del riesgo”, dice la resolución publicada para comentarios.

Las características de las condiciones urbanísticas fueron las que determinaron la exclusión de zonas que presentaban un uso de suelo mayor al 95 % residencial, o que se encuentran dentro de los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP). Durante la segunda fase, el Índice de Seguridad, Convivencia y Orden Urbano (ISCOU) en dichas zonas, la existencia de acciones populares con fallo en firme por ruido, el porcentaje de operativos IVC con medidas correctivas, la concentración de llamadas por ruido a la línea 123 y/o zonas acústicamente saturadas, así como la ocurrencia de homicidios en horarios nocturnos.

Las 19 zonas focalizadas son:

Américas – Kennedy (Tintal / Patio Bonito) 7 de Agosto – Barrios Unidos Santa Fe – Mártires (centro tradicional) San Victorino – Santa Fe Restrepo – Antonio Nariño San Cristóbal – Calvo Sur / 20 de Julio Bosa – La Libertad / El Porvenir Suba – Tibabuyes / Bilbao Usaquén – Santa Bárbara / Toberín Chapinero – Zona Rosa / Parque de la 93 Ciudad Bolívar – Arborizadora Alta / Meissen Rafael Uribe Uribe – San Jorge / Inglés Fontibón – Zona industrial / Aeropuerto Engativá – Castilla / Normandía Teusaquillo – Galerías / Nicolás de Federmán Mártires – Santa Isabel / Eduardo Santos Kennedy – Carvajal / Mandalay Puente Aranda – Zona industrial Usme – Centro Usme / Alfonso López

¿Qué zonas se descartaron?

El análisis dejó nueve zonas por fuera de la focalización. Estas están en: Bosa, sector, Porvenir Norte; en Kennedy: Américas; Palmitas; Dindalito y Las Delicias. En Ciudad Bolívar, sector Candelaria; Villa Gloria; Minuto de Dios y Jerusalén.

¿Sin rumba y sin rumbo?

Desde el Concejo de Bogotá, el debate ha sido álgido. No todos los cabildantes estuvieron de acuerdo con el decreto, incluso, a través de debates de control político, se han nutrido la discusión con cifras de seguridad que ponen en duda la idoneidad de la medida. De acuerdo con Julián Triana, quien citó a varios debates al respecto, el Decreto 293 no soluciona los principales problemas que pretende resolver, sino que, además, los profundiza. Estos son, la promesa de seguridad con la que la Alcaldía sustentó el decreto, y la intención de esta administración de impulsar una Bogotá 24 horas.

“Cuando el hoy alcalde Carlos Fernando Galán hizo campaña, prometió una Bogotá 24 horas: activa, diversa, segura, con oportunidades de empleo, cultura, servicios y vida nocturna para todas las personas. Pero este decreto recorta de forma abrupta los horarios de bares y discotecas, imponiendo un cierre a las 3:00 a.m. sin evidencias claras, sin diálogo con el sector y sin un solo estudio serio que lo justifique, afectando gravemente la economía nocturna de la ciudad”, señaló Julián Triana.

De acuerdo con los datos que recibió el equipo del concejal de la Secretaría de Seguridad, el decreto no ha reducido los delitos asociados al contexto de la rumba. “Por el contrario, en julio de 2025, después de entrar en vigor la restricción de horarios, los delitos aumentaron: el hurto a personas pasó de 10.683 casos en junio a 11.406 en julio. Los homicidios subieron de 96 a 99 en el mismo periodo. Las lesiones personales aumentaron de 1.666 a 1.808″, aseguró el cabildante.

