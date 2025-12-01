Personería alertó por 600 mil procesos policivos con errores de tipificación

La mesa resolutiva entre entidades distritales y el Ministerio Público busca lograr decisiones efectivas frente a conductas que afectan la convivencia. Foto: Personería de Bg

La Personería de Bogotá realizó una mesa resolutiva con distintas Secretarías distritales encargadas de la segunda instancia de los procesos policivos, es decir, procedimientos administrativos que surgen ante la presunta comisión de comportamientos contrarios a la convivencia.

Convocado por el Ministerio Público, la entidad señaló que las autoridades locales se comprometieron a unificar procedimientos para agilizar las decisiones relacionadas con comportamientos que impactan la seguridad en la capital.

Esto, pues según conoció la Personería de Bogotá, en primera instancia existen cerca de 600.000 procesos, de los cuales, en su mayoría, tienen errores de tipificación, “lo que evidencia la necesidad de fortalecer la capacitación del personal de las inspecciones de Policía”, agregaron.

Entre tanto, en segunda instancia, registran alrededor de 5.600 casos que, aseguran, deben ser tramitados con respeto al debido proceso, reglas claras, información transparente y al alcance de los interesados y, especialmente, con mayor rapidez en la toma de decisiones.

“Hemos logrado evidenciar muchas debilidades. Hay desconocimiento en la primera instancia que requiere un ejercicio de fortalecimiento y además el seguimiento de la segunda instancia. Este es una mesa que busca fortalecer este ejercicio de policía y que se apliquen estas normas de convivencia que son necesarias en Bogotá para mejorar la seguridad y evitar conflictos entre ciudadanos”, sentenció el personero, Andrés Castro Franco.

Así puede resolver dudas sobre temas policivos

La Secretaría de Gobierno puso en marcha una nueva línea de atención ciudadana que acerca los servicios policivos a la comunidad, resuelve dudas y facilita el acceso a información en materia de convivencia.

Allí, profesionales de la Dirección para la Gestión Policiva brindan información sobre:

Comparendos y contravenciones: qué son, cómo se resuelven y cuál es la inspección competente.

Espacio público y actividades económicas: requisitos legales para abrir un establecimiento de comercio y orientación en procesos de Inspección, Vigilancia y Control.

Comparendos ambientales: rutas de atención, autoridades competentes y pasos a seguir.

Audiencias y trámites policivos: información sobre procedimientos, derechos y deberes de la ciudadanía.

A través de la línea de atención: (601) 338 70 00 – Extensiones 4603 y 4604, en el horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., la ciudadanía recibirá orientación.

