Bogotá se prepara para una nueva semana de movilizaciones entre el 23 y el 28 de febrero

Las movilizaciones se concentrarán principalmente en sectores como Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Antonio Nariño y Teusaquillo, zonas de alta afluencia peatonal y vehicular. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Entre el lunes 23 y el viernes 28 de febrero de 2026, se realizarán en Bogotá varias manifestaciones, plantones y eventos culturales con reivindicaciones sociales en distintas localidades de la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Gobierno, las jornadas estarán acompañadas por equipos de diálogo y gestores de convivencia, con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta pacífica y promover el respeto en el espacio público.

Lea más: ¿Qué pasó en el edificio del restaurante Gran Parrilla Boyacense en Bogotá? Esto se sabe

Lunes 23 de febrero – Teusaquillo

Plantón: Movilización con cierre ANT

Organizaciones sociales realizarán un plantón para visibilizar sus reclamos y exigir respuestas institucionales. Se prevén concentraciones y posibles afectaciones viales en el sector.

Hora: Por confirmar

Lugar: Localidad de Teusaquillo

Martes 24 de febrero – Localidad de Santa Fe

Evento cultural contra la brutalidad policial

A través de expresiones artísticas y actividades simbólicas, colectivos ciudadanos protestarán contra el uso excesivo de la fuerza y pedirán garantías para los derechos humanos.

Lugar: Calle 18 con carrera Séptima y calle 19 con carrera Cuarta – Localidad de Santa Fe

Hora: Por confirmar

Miércoles 25 de febrero– Chapinero

Toma FiduPrevisora

Manifestantes se concentrarán en inmediaciones de la Embajada de Cuba para exigir atención a sus peticiones y visibilizar conflictos sociales y laborales.

Hora: Por confirmar

Lugar: Carrera 9 #92-54 (Embajada de Cuba) – Localidad de Chapinero

Viernes 28 de febrero – Chapinero

Plantón “Mujeres colombianas en solidaridad con Cuba”

Colectivos de mujeres realizarán una jornada de protesta pacífica en respaldo a causas sociales y políticas, con enfoque en derechos y solidaridad internacional.

Lugar: Carrera 9 #92-54 – Localidad de Chapinero

• Hora: Por confirmar

Viernes 28 de febrero – Antonio Nariño

Festival Todxs Somos Antifascistas

Este evento cultural reunirá música, arte y actividades comunitarias como forma de expresión política y rechazo a discursos de odio y discriminación.

Lugar: Avenida carrera Décima #13 Sur – 50 – Localidad de Antonio Nariño

Hora: Por confirmar

Zonas con mayor concentración

Las movilizaciones se concentrarán principalmente en sectores como Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Antonio Nariño y Teusaquillo, zonas de alta afluencia peatonal y vehicular.

Por esta razón, las autoridades no descartan afectaciones temporales en la movilidad y posibles desvíos viales durante el desarrollo de las jornadas.

Recomendaciones para la ciudadanía

La Secretaría de Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía para:

Consultar información actualizada en los canales oficiales.

Planificar los desplazamientos con anticipación.

Tener en cuenta posibles cierres o cambios en rutas de transporte.

Participar de forma pacífica y respetuosa, sin afectar los derechos de terceros.

Acompañamiento institucional

La entidad informó que sus equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos estarán presentes durante las movilizaciones, con el fin de facilitar la comunicación entre manifestantes y autoridades, prevenir conflictos y promover la convivencia.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo, la protesta pacífica y el uso adecuado del espacio público”, señaló la Secretaría.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos mantenerse informados y atender las indicaciones oficiales durante el desarrollo de estas jornadas.

Lea más: Alcaldía frena “Ruta por la vida” por posibles choques con derechos reproductivos

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.