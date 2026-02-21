¿Qué pasó en el edificio del restaurante Gran Parrilla Boyacense en Bogotá? Esto se sabe

Uno de los bomberos atiende la emergencia en el restaurante Gran Parrilla Boyacense. Foto: Bomberos de Bogot

Una gran nube de humo se tomó la tarde de este viernes en la zona de la carrera 30 a la altura de la calle 71, justo en la zona donde está el reconocido restaurante Gran Parrilla Boyacense.

Varios automovilistas que transitaban por la carrera 30 reportaron desde sus teléfonos celulares las impactantes imágenes y, de esa forma, se supo que la conflagración provenía del edificio, uno de los más altos de la zona (reconocida también porque es un epicentro de la venta de muebles de la capital).

A las 5:19 de la tarde, el reporte de los oficiales fue: “Controlamos un incendio estructural en una edificación de 8 niveles”.

Unos minutos después, de acuerdo con los bomberos, “el incendio se presentó en los ductos del restaurante”, que se estaba haciendo un ataque directo “y ventilación mecánica”.

Lo más importante, sobre las 5:30 de la tarde y de acuerdo con el reporte de las autoridades que estaban atendiendo la emergencia, “no hay reporte de personas lesionadas”.

A las 6:31 de la tarde, se reportó que el incendio estaba controlado en un 100 %, confirmaron nuevamente que no había personas lesionadas y que el área estaba “asegurada”.

La respuesta oficial sobre las 8:22 de la noche, fue: “A las 4:50 de la tarde nos activan para un incendio estructural en un restaurante en la carrera 30, para lo cual se desplazan las máquinas de Chapinero y Estación Ferias. Llegamos al lugar; se trataba de un incendio estructural dentro de un witron al interior del restaurante, a lo cual se realiza la técnica de izada de la escalera para hacer control por la parte superior del restaurante y, posteriormente, una línea en la parte del tercer piso con otro punto de origen del incendio”, de acuerdo con un video publicado por el cuerpo de bomberos.

“Nos apoyó la estación de ferias con el carrotanque, dos máquinas más y la máquina escalera; se realiza el procedimiento, se controla y, tras dos horas de labor, se solicita al grupo de investigación de incendios para el origen de la causa”.

En un comunicado, el restaurante Gran Parrilla Boyacense informó que “el evento se originó en el sistema de ductos de la cocina. Gracias a la rápida activación de nuestros protocolos internos y la oportuna intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la situación fue controlada en su totalidad”.

Como informaron los uniformados, “actualmente nos encontramos a la espera de informes técnicos correspondientes para realizar la revisión estructural y garantizar que nuestras instalaciones continúen operando bajo los más altos estándares de seguridad”.

