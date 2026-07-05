Estas son las recomendaciones del IDIGER para enfrentar un terremoto en Bogotá

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Los recientes terremotos registrados en la región han vuelto a despertar una pregunta entre miles de bogotanos: ¿está preparada la ciudad para enfrentar un sismo de gran magnitud? La respuesta de las autoridades es clara. Bogotá sí está expuesta a una amenaza sísmica importante, aunque eso no significa que un terremoto de gran intensidad vaya a ocurrir de manera inminente o que pueda predecirse. Lo que sí puede hacerse es reducir el riesgo mediante construcciones seguras, planes de emergencia y una adecuada preparación ciudadana.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la capital colombiana recibe la influencia de varios sistemas de fallas geológicas activas del país, especialmente las ubicadas hacia el piedemonte llanero y la Cordillera Oriental. Además, gran parte de la ciudad fue construida sobre antiguos depósitos lacustres, un tipo de suelo que puede amplificar las ondas sísmicas durante un terremoto fuerte, aunque esa condición varía según el sector de la ciudad.

La principal amenaza sísmica

Uno de los mitos más frecuentes es que Bogotá se encuentra sobre una gran falla geológica activa. En realidad, el mayor riesgo para la ciudad proviene de sismos generados en sistemas de fallas ubicados fuera del perímetro urbano, particularmente en el piedemonte llanero y otras zonas de alta actividad sísmica del centro del país. Las ondas producidas por esos eventos pueden sentirse con fuerza en la capital debido a las características de su suelo.

Por esa razón, el Servicio Geológico Colombiano insiste en que los terremotos no pueden predecirse, por lo que la preparación sigue siendo la herramienta más efectiva para disminuir las consecuencias de un evento de gran magnitud.

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¿Cómo saber si una vivienda es resistente?

La primera pista está en el año de construcción. Las edificaciones levantadas después de la entrada en vigor de las normas colombianas de construcción sismorresistente —fortalecidas con la NSR-10, vigente desde 2010 y actualizada posteriormente— deben cumplir requisitos estructurales mucho más exigentes que los inmuebles construidos décadas atrás. Sin embargo, el simple hecho de ser una construcción reciente no garantiza por sí solo su comportamiento, ya que también influyen la calidad de la obra, el tipo de suelo y el cumplimiento efectivo de la norma durante el proceso constructivo.

En edificaciones antiguas, especialmente aquellas construidas antes de la adopción de las primeras normas sismorresistentes en la década de 1980, los expertos recomiendan solicitar una evaluación estructural cuando existan dudas sobre su estado de conservación o cuando se hayan realizado modificaciones importantes en la estructura.

Señales que justifican revisión técnica

El IDIGER y especialistas en ingeniería estructural recomiendan solicitar una evaluación profesional cuando una vivienda presenta grietas amplias en columnas, vigas o muros estructurales, deformaciones visibles, corrosión del acero de refuerzo, asentamientos diferenciales o intervenciones que hayan eliminado columnas, muros o elementos de soporte sin estudios técnicos. No todas las fisuras representan un peligro, pero cualquier alteración en elementos estructurales debe ser revisada por un ingeniero especializado.

¿Qué recomienda hacer antes de un sismo?

Las autoridades distritales insisten en que la preparación comienza mucho antes de que ocurra una emergencia.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Elaborar un plan familiar de emergencia.

Identificar zonas seguras dentro de la vivienda.

Definir rutas de evacuación y puntos de encuentro.

Tener listo un kit para al menos 72 horas, con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, radio, baterías, documentos y un silbato.

Participar en los simulacros distritales de evacuación.

Asegurar muebles, bibliotecas, televisores y objetos pesados que puedan caer durante un movimiento fuerte.

Bogotá lleva décadas preparándose

Aunque el riesgo sísmico forma parte de la realidad geológica del país, Bogotá ha fortalecido durante las últimas décadas sus mecanismos de prevención. El Distrito cuenta con redes de monitoreo sísmico, acelerógrafos para estudiar el comportamiento del suelo, planes de respuesta a emergencias y programas permanentes de reducción del riesgo coordinados por el IDIGER.

Paralelamente, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente ha elevado progresivamente los estándares técnicos para las nuevas edificaciones, mientras que las autoridades continúan promoviendo simulacros masivos y campañas de preparación ciudadana.

Los expertos coinciden en que los terremotos no pueden evitarse ni predecirse, pero sus consecuencias sí pueden reducirse mediante edificaciones seguras, mantenimiento adecuado y una población preparada para actuar correctamente durante una emergencia.

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