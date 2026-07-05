Policía recuperó millonaria mercancía hurtada de una vivienda y capturó a tres personas

Tres hombres fueron capturados luego de que las autoridades localizaran el lugar donde permanecían ocultos los objetos hurtados horas antes de una vivienda. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

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Unas horas después de que delincuentes ingresaran a una vivienda en la localidad de Kennedy y se llevaran equipos tecnológicos y elementos de vigilancia, la Policía Metropolitana de Bogotá logró recuperar la totalidad de la mercancía y capturar a tres hombres que serían los responsables del robo.

El operativo se desarrolló gracias a una llamada realizada por las víctimas a la línea de emergencias 123, en la que informaron la posible ubicación de los presuntos responsables. Con esa información, uniformados adscritos al CAI Techo desplegaron un operativo que permitió ubicar el inmueble donde, al parecer, permanecían ocultos los objetos hurtados.

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Los bienes robados

Con autorización del propietario del predio, los policías ingresaron al inmueble y encontraron dos computadores portátiles, 14 cámaras de vigilancia y una motocicleta que, según las primeras investigaciones, habría sido utilizada para cometer el hurto durante la madrugada.

Al advertir la presencia de las autoridades, los tres hombres intentaron escapar, pero fueron interceptados por los uniformados y capturados por el delito de receptación. Posteriormente, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso judicial para determinar su posible participación en el robo.

Las autoridades continúan investigando si los capturados estarían vinculados con otros hechos similares registrados recientemente en la localidad de Kennedy.

Hurto a residencias en Bogotá

Las cifras oficiales muestran, sin embargo, una reducción progresiva de este delito en la ciudad. Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el hurto a residencias disminuyó cerca de un 20 % durante 2025 frente al año anterior, comportamiento atribuido al fortalecimiento de los patrullajes, la expansión de las cámaras de vigilancia y el aumento de capturas por receptación y hurto calificado.

No obstante, las autoridades advierten que modalidades como el ingreso mediante engaño, el aprovechamiento de viviendas desocupadas y la comercialización de objetos robados siguen siendo algunos de los principales retos para la investigación criminal.

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