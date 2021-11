Desde este lunes 22 de noviembre los capitalinos tendrán que empezar a pagar por usar el servicio de las Zonas de Parqueo Pago, espacios dispuestos por la Secretaría de Movilidad y la alcaldía distrital, y en regulación con la Terminar de Transportes de Bogotá, que están ubicados en el sector de Chicó Norte y la localidad de Chapinero.

Si bien estos cerca de 1.000 espacios están dispuestos desde el pasado 2 de noviembre, hasta ahora no se había cobrado por su uso debido a que estaban en campaña de pedagogía. “Además de ajustar la operación en nuestra primera zona de implementación, estas tres semanas de pedagogía les permitieron a nuestros facilitadores brindar orientación sobre horarios, tarifas, modalidades de pago y condiciones de servicio para que nuestros usuarios hagan uso del sistema con tranquilidad y comodidad”, señaló Ana María Zambrano Duque, Gerente del Terminal de Transporte de Bogotá.

>LEA: Ascienden a tres los muertos tras caída de helicóptero de la Policía, ¿Es bueno vender acciones del GEB para la segunda línea del metro? y otras noticias de Bogotá

Los usuarios deberán tener en cuenta que el cobro se realizará por fracciones de 30 minutos y deberá ser pagado de manera anticipada. Estas tarifas no son fijas debido a que varían teniendo en cuenta la permanencia en el estacionamiento y el vehículo que haga uso del espacio. Por ejemplo, un automóvil pagaría $3.000 por fracción de 30 minutos, esto si su tiempo de parqueo no supera dos horas. Cuando la estadía es superior a las dos horas deberá cancelar $4.600 por fracción de 30 minutos.

Para las motos la tarifa es de $2.100 por fracción de 30 minutos, si el tiempo de parqueo no supera dos horas, pero de hacerlo, el costo subirá a $3.200 por fracción de 30 minutos. Identificar las zonas de parqueo será muy sencillo, además de estar demarcados con un cuadro blanco en la calle, el sitio contará con una señalización y allí harán presencia los facilitadores, un personal capacitado para recaudar el dinero y orientar a los conductores.

Le puede interesar: Así están robando a usuarios de Transmilenio en el centro de Bogotá

El horario de operación de estos sitios es de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. y hasta las 6:00 p.m., mientras que los sábados será entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. Es importante aclarar que fuera de esos horarios mencionados los espacios sí podrán ser usados y no se generará cobro. El dinero recaudado con esta nueva modalidad de parqueo en vía pública será destinado al Fondo de Estabilización de Tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá y para el mantenimiento de la malla vial.

Para pagar por este servicio los usuarios tendrán dos opciones, la primera será la aplicación llamada “Zona de Parqueo Pago” (disponible para dispositivos Android) y allí usted deberá registrarse junto con su vehículo, ver la disponibilidad de parqueaderos, elegir el tiempo que se va a demorar y pagar en línea. La segunda opción de pago es dinero en efectivo el cual deberá ser cancelado a los facilitadores que controlan la zona.