Este viernes vence plazo para pagar la tercera cuota del impuesto predial en Bogotá

Los propietarios de predios en Bogotá que se acogieron al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) deben tener en cuenta que este viernes, 3 de octubre de 2025, vence el plazo para realizar el pago de la tercera cuota del impuesto predial.

El SPAC permite a los contribuyentes dividir su obligación tributaria en cuatro pagos iguales durante el año, sin generar intereses ni recargos, siempre y cuando se respeten los plazos establecidos en el calendario fiscal. Para este año, cerca de 27.000 ciudadanos optaron por esta modalidad con el fin de facilitar el cumplimiento de su obligación.

Desde la Secretaría Distrital de Hacienda advierten que quienes no realicen el pago dentro del plazo estipulado deberán asumir el valor acumulado de las cuotas pendientes, junto con los intereses por mora.

¿Cómo realizar el pago?

Para efectuar el pago, los contribuyentes deben ingresar a la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda (www.haciendabogota.gov.co), dirigirse a la sección “Consultas/Obligaciones pendientes/Cupones” y generar el respectivo cupón. Es importante habilitar las ventanas emergentes del navegador para completar el proceso.

El pago puede realizarse en línea, a través del sistema PSE, o de manera presencial en las entidades financieras autorizadas, presentando el cupón impreso.

Próximas fechas del calendario SPAC:

Tercera cuota: viernes 3 de octubre de 2025

Cuarta cuota: viernes 5 de diciembre de 2025

Entre las principales ventajas del SPAC se encuentran la posibilidad de distribuir el pago a lo largo del año, la exención de intereses por mora —si se cumplen las fechas— y la opción de realizar todo el proceso de manera virtual.

Para más información, los ciudadanos pueden consultar la página oficial de la Secretaría de Hacienda a través de este enlace, comunicarse a través de la Línea 195 o agendar atención presencial o virtual.

