Estudiante del Externado murió tras siniestro con bus de TransMilenio en el centro de Bogotá

Nuevas puertas anticolados de Transmilenio. Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de la estación Las Aguas del sistema TransMilenio, en el centro de Bogotá, dejó como saldo la muerte de una joven estudiante de la Universidad Externado de Colombia en la noche del 10 de marzo.

Le puede interesar: Profesores y padres van a paro por reparos en la educación inclusiva

La víctima fue identificada como Johana Katerine Agreda Jamioy, de 21 años, estudiante de sexto semestre del programa de Antropología. La joven, según confirmó la universidad, pertenecía al pueblo indígena Kamëntsá, originario del Valle de Sibundoy, en el departamento del Putumayo.

En un comunicado, TransMilenio señaló que el hecho ocurrió a la altura de la Estación Las Aguas y que, de acuerdo con los reportes preliminares, el siniestro se habría presentado “entre un bus del sistema y una persona que intentaba ingresar de manera irregular”. La entidad indicó que, tras conocerse la novedad, se activaron los protocolos de emergencia y atención establecidos, lamentó lo ocurrido y aseguró que hará seguimiento al caso mientras avanzan las investigaciones.

Información preliminar conocida por El Espectador, indica que el accidente habría ocurrido cerca de la medianoche, cuando tres personas llegaron al sistema y solo una de ellas habría pagado el ingreso. En medio de esa situación, la joven habría intentado ingresar y se habría producido una caída que terminó en el percance con uno de los buses articulados. Según esas versiones iniciales, la estudiante resultó gravemente herida y no alcanzó a ser remitida a un centro asistencial.

Estos detalles aún no han sido confirmados oficialmente por las autoridades.

La Universidad Externado de Colombia lamentó el fallecimiento de la estudiante y expresó sus condolencias a su familia y a la comunidad indígena a la que pertenecía.

“Johana era estudiante del programa de Antropología y miembro del pueblo indígena Kamëntsá, originario del Valle de Sibundoy, en Putumayo. Su partida enluta a familiares, amistades, compañeras, compañeros y docentes que compartieron con ella su proceso académico y humano dentro de nuestra Casa de Estudios”, señaló la institución.

La universidad confirmó, además, que está en contacto permanente con la familia de la joven fallecida y que asumirá los gastos funerarios y el acompañamiento durante el proceso de las exequias.

Por ahora, el cuerpo permanece en Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mientras se completan los trámites correspondientes y se define el lugar donde se realizarán las honras fúnebres.

Lea más: Profesores y padres van a paro por reparos en la educación inclusiva

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.