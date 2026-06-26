Evacuación preventiva en el Cantón Norte de Bogotá por explosión de una caldera

Cantón norte Bogotá Foto: Archivo Particular

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Una emergencia al interior de las instalaciones del Cantón Norte, uno de los complejos militares más importantes del país ubicado en la localidad de Usaquén, obligó a la evacuación preventiva de un sector de la guarnición militar y a la movilización inmediata del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá durante la mañana de este viernes.

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De acuerdo con los primeros reportes de los organismos de socorro, uniformados del Cuerpo de Bomberos de Bogotá desplegaron de forma prioritaria los protocolos de respuesta luego de que recibieran varias alertas por una fuerte explosión que generó alarma y confusión en la zona.

A su llegada, y como medida de mitigación del riesgo y mientras se desarrollaban las labores de inspección técnica, se ordenó el retiro ordenado de las personas que se encontraban en las instalaciones y dependencias cercanas al foco del evento.

Explosión de una caldera

Minutos después de reportado el incidente, Bomberos Bogotá confirmó el origen exacto del hecho y el inicio de las labores de mitigación estructural.

“Controlamos riesgos asociados a la explosión de una caldera en la Calle 105 con Carrera 8A. No se reportan personas lesionadas. Se hizo evacuación preventiva. Se activa apoyo de IDIGER para hacer la evaluación estructural”, informó formalmente el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

El Cantón Norte —ubicado entre la carrera Séptima y la Autopista Norte, a la altura de la calle 106— alberga una alta densidad de personal administrativo, operativo y de formación del Ejército Nacional, por lo cual cualquier incidente en su interior activa de manera automática estrictos protocolos de contingencia mutua entre las agencias del Distrito y la seguridad de la fuerza militar.

Las autoridades confirmaron que la situación ya se encuentra bajo control técnico. No obstante, los ingenieros del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) iniciaron las revisiones en el punto exacto de la explosión para descartar daños severos en las paredes y techos de la estructura antes de autorizar el reingreso seguro del personal militar y civil.

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