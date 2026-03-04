Publicidad

Capturan a conductor que evadió control en la terminal Salitre y arrolló a un policía

Un control de tránsito en la terminal Salitre terminó en persecución cuando un conductor intentó huir y arrolló a un policía.

Redacción Bogotá
04 de marzo de 2026 - 03:08 a. m.
Un puesto de control en el Terminal Salitre terminó en persecución cuando un conductor intentó huir y arrolló a un policía.
Foto: Archivo particular
Un conductor que intentó evadir un puesto de control de la Policía de Tránsito fue capturado luego de protagonizar una persecución en inmediaciones de la Terminal de Transporte Salitre, en el occidente de Bogotá.

Según la información conocida, los hechos ocurrieron hacia las 3:30 de la tarde de este 3 de marzo, cuando el conductor de un vehículo particular habría hecho caso omiso a la señal de pare de las autoridades.

Ante la evasión, uno de los uniformados golpeó el vehículo con su bolillo e inició una persecución. Metros más adelante logró alcanzarlo y atravesó su motocicleta para impedir la fuga.

Sin embargo, de acuerdo con lo registrado en un video que circula en redes sociales, el conductor habría arrollado al uniformado y pasado el vehículo por encima de la motocicleta en un intento por escapar.

Pese a la maniobra, el policía logró reducir al conductor pocos metros después y procedió a su captura en el lugar. Por ahora, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre la identidad del detenido ni sobre los cargos que enfrentará tras lo ocurrido.

Redacción Bogotá

