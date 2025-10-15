“Exigimos reconozcan la movilización”: continúan protestas en entidades de Gobierno

Protesta al frente a entidades de Gobierno Nacional. Centro comercial San Martín. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras el segundo día de movilizaciones convocadas por organizaciones sociales de todo el país, se mantienen activos varios puntos. En la capital permanecen algunos campamentos y actividades de protesta programadas para los próximos días. Entre las causas detrás de la movilización, explican líderes, están el “cumplimiento de un sinnúmero de acuerdos” pactados con el Gobierno Nacional, llamar la atención sobre la “emergencia humanitaria” y el control de las regiones por parte de grupos armados.

Le puede interesar: Bogotá se ilumina por las mujeres y familias que atraviesan duelo gestacional

“Aquí en la Lucha” es como las organizaciones que se movilizan denominaron la manifestación. Este miércoles 15 de octubre líderes informan que, en el marco de esta movilización, se mantiene “el refugio humanitario” en la Universidad Nacional. Entre tanto, el Distrito, mantiene monitoreo en tres puntos estratégicos del campus: Uriel Gutiérrez, Calle 26 y Carrera 30.

Así avanzan las movilizaciones en Bogotá y otras regiones

El Espectador contactó con lideresas de organizaciones que se encuentran desarrollando la protesta. Marcela Cruz, del Congreso de los Pueblos, de la coordinación Nacional Agraria de la región Centro Oriente, de Arauca, indicó: “Desde esa organización campesina hemos venido haciendo una convergencia de organizaciones sociales alrededor de la plataforma del ‘Congreso de los Pueblos’, con el fin de plantear tanto al gobierno nacional, como a otras entidades del estado y a otros movimientos sociales, algunos temas que para nosotros son fundamentales en el sentido de promover, impulsar las transformaciones sociales que requiere Colombia”, señaló.

La lideresa indica que para este martes, se mantienen siete puntos en Bogotá. “Estamos en la Universidad Nacional, en el Ministerio del Interior, en la Sociedad de Activos Especiales que queda dentro del edificio San Martín, la Unidad de Víctimas también, el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras.

En otras partes del país, reporta manifestaciones en el departamento del Cauca, en la Vía Panamericana, en Rosas, en la vía Quibdó-Pereira, en el municipio de Tadó, en la vía Quibdó-Medellín, en El Carmen de Atrato, en la vía Medellín-Urabá, en el municipio de Mutatá, en la vía de la soberanía que comunica al departamento de Arauca con Santander, y también en la vía que comunica Arauca con Casanare.

“Adicional a estos puntos que están en las regiones del país se intentó hacer también una manifestación en el municipio de Confines del departamento de Santander, pero allí el lunes en horas de la noche las personas, los campesinos, mujeres, jóvenes que estaban participando en esa actividad fueron agredidos por personal de la reserva de las fuerzas militares“, añadió.

En horas de la tarde se desarrolló una marcha en el centro internacional hacia el centro comercial San Martín, al lado del cual, se ha instalado un campamento frente a la sede de la SAE. Además, está previsto realizar una manifestación en la embajada norteamericana en Bogotá, “teniendo en cuenta que uno de los puntos de nuestro pliego de temas a posicionar y a exigir también al gobierno nacional es el tema de la soberanía nacional, que no solamente involucra a la nación colombiana, sino a otros pueblos, a otros países de la región y el mundo que están siendo objeto de agresión o que están en riesgo de agresión, como lo es el pueblo de Palestina y el hermano país de Venezuela”, añadió la líder.

¿Cuáles son los motivos de la movilización?

El pliego de peticiones se centra en cinco puntos que buscan transformaciones sociales y la garantía de derechos. Una de las exigencias centrales es el cumplimiento de los acuerdos que el Gobierno Nacional ha pactado con diversos sectores sociales, como indígenas, campesinos y trabajadores, en temas cruciales como el acceso a la tierra, la industrialización del campo, la salud y la seguridad social.

La líder de la movilización señala que, tras varios años de gobierno, estos acuerdos aún no se han materializado en beneficios concretos para la población. Sumado a esto, se exige el respeto al derecho a la movilización y la libertad de expresión, “un punto que surge ante la estigmatización y los señalamientos, incluso por parte de funcionarios del mismo gobierno, que vinculan la protesta con supuestas estructuras criminales”, señaló la líder refiriéndose a recientes declaraciones del ministro de interior, Armando Benedetti.

Los otros tres puntos abordan problemas estructurales de seguridad y gobernanza, como el desmonte de la doctrina de seguridad nacional, una política histórica que ha considerado a las organizaciones sociales como “enemigos del Estado”, y el desmantelamiento de las estructuras paramilitares que persisten y ejercen violencia en los territorios.

¿Hasta cuándo va la movilización?

Si bien las organizaciones han mantenido diálogo con la Defensoría del Pueblo y entidades afines, las organizaciones afirman que su objetivo no es entablar como tal una mesa de diálogo, sino dar a conocer las causas que los tienen ejerciendo su derecho a la protesta.

Adicional, ya que el gobierno condicionó el diálogo a que los manifestantes desalojen las entidades y ministerios ocupados, los líderes exigen reconocimiento del derecho a la movilización y dicen que permanecerán, al menos esta semana, con las actividades de protesta.

Siga leyendo: Bogotá se ilumina por las mujeres y familias que atraviesan duelo gestacional

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.