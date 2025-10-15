Bogotá se ilumina por las mujeres y familias que atraviesan duelo gestacional

Familias en Bogotá. Foto: Instagram

La secretaría de Salud de Bogotá rendirá un homenaje a las mujeres, padres, familias y comunidades que han atravesado una pérdida gestacional o perinatal. El objetivo es visibilizar sus experiencias, dignificar su dolor y promover una cultura de respeto y acompañamiento compasivo en estos procesos.

En Bogotá, desde 2018 a 2024, datos de SaluData indican que la mortalidad perinatal va en descenso. Por ejemplo, en 2018 se registraron 1.284 muertes perinatales, con una tasa de 14,6 por cada mil nacidos, mientras que en 2024 se reportaron 658 casos y una tasa de 11,5, lo que representa una disminución del 48,7%.

Si se comparan los primeros semestres de 2024 y 2025, también se observa una disminución en la mortalidad perinatal: en 2024 se notificaron 332 muertes, mientras que en 2025 se reportaron 276 casos y una tasa de 10,1, esta reducción del 16,9%.

Por lo anterior y en el marco del Día Nacional de Concienciación del Duelo por Pérdida Gestacional y Perinatal, llevarán a cabo una jornada de participación y sensibilización, en la Plaza de Bolívar. Esta tarde, miércoles, 15 de octubre, desde las 5:00 p. m.

¿Cómo será?

Como lo dio a conocer el Distrito, esta jornada contará con una armonización espiritual dirigida por comunidades indígenas en torno a la espiral de la vida y la memoria, seguida de los testimonios de madres y padres que han vivido una pérdida gestacional o perinatal.

Después, llevarán a cabo una ceremonia colectiva de encendido de velas en memoria de los hijos e hijas que partieron antes o poco después de nacer, acompañada de un minuto de silencio y la lectura de nombres. Al finalizar, el espacio se dará por concluido con una ceremonia ancestral afro con cantos y arrullos del Pacífico.

Para los interesados en asistir es importante llevar una vela tipo led y una prenda de color blanco para ser parte del espacio. A la par, el Movistar Arena se sumará a la iluminación en tonos azul y rosa entre las 8:00 p. m. y las 9:00 p. m., en señal de solidaridad con las familias.

