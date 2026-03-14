Publicidad

Home

Bogotá

Explosión de carrotanque con gas provoca incendio en vía Bogotá–La Calera

Personal de bomberos de La Calera y Bogotá atendieron la emergencia. No se reportan lesionados.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
14 de marzo de 2026 - 06:30 p. m.
Así quedó el carrotanque tras la explosión.
Así quedó el carrotanque tras la explosión.
Foto: Redes Sociales
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Una emergencia se registró este sábado en la vía Bogotá–La Calera, luego de que un carrotanque que transportaba GLP (gas licuado de petróleo) se volcara y explotara cerca del peaje que marca el límite entre Bogotá y el municipio de La Calera.

De acuerdo con información preliminar de organismos de emergencia, el accidente ocurrió en la vereda Alboreto, donde el vehículo terminó volcado y posteriormente se produjo una explosión que generó un incendio en la zona.

Más información sobre Bogotá: Denuncian posible sobrecosto del 240 % en medallas que compraría Secretaría de Seguridad.

Bomberos de Bogotá y La Calera atienden la emergencia

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Calera, que desplegaron una máquina de bomberos y dos camionetas, en coordinación con Bomberos Oficiales de Bogotá, que enviaron tres máquinas, incluida una máquina escalera para apoyar la atención del incendio.

También se movilizaron unidades de la Policía y una ambulancia del hospital municipal para atender cualquier eventualidad médica. Según el reporte preliminar de las autoridades, hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Emergencia ocurrió cerca del peaje entre Bogotá y La Calera

El accidente se registró en un tramo estratégico de la carretera que conecta Bogotá con La Calera, una vía muy transitada por vehículos particulares, motociclistas y ciclistas.

Tras el volcamiento y la explosión del carrotanque, las autoridades activaron protocolos de emergencia para controlar el incendio y evitar riesgos asociados al transporte de gas licuado de petróleo.

Le puede interesar: Paquete sospechoso de tener material explosivo en bus del SITP generó pánico en Engativá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Cundinamarca

La Calera

Bomberos de Bogotá

Bomberos de Cundinamarca

Explosión

Incendio

Carrotanque

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.