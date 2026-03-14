Explosión de carrotanque con gas provoca incendio en vía Bogotá–La Calera

Así quedó el carrotanque tras la explosión. Foto: Redes Sociales

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Una emergencia se registró este sábado en la vía Bogotá–La Calera, luego de que un carrotanque que transportaba GLP (gas licuado de petróleo) se volcara y explotara cerca del peaje que marca el límite entre Bogotá y el municipio de La Calera.

De acuerdo con información preliminar de organismos de emergencia, el accidente ocurrió en la vereda Alboreto, donde el vehículo terminó volcado y posteriormente se produjo una explosión que generó un incendio en la zona.

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Bomberos de Bogotá y La Calera atienden la emergencia

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Calera, que desplegaron una máquina de bomberos y dos camionetas, en coordinación con Bomberos Oficiales de Bogotá, que enviaron tres máquinas, incluida una máquina escalera para apoyar la atención del incendio.

También se movilizaron unidades de la Policía y una ambulancia del hospital municipal para atender cualquier eventualidad médica. Según el reporte preliminar de las autoridades, hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

🚨Controlamos el incendio de un vehículo cisterna, en el kilómetro 6 vía La Calera. Se evacua una vivienda de cuatro niveles que resultó afectada. Situación en desarrollo. pic.twitter.com/SNZXgEuhpl — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) March 14, 2026

Emergencia ocurrió cerca del peaje entre Bogotá y La Calera

El accidente se registró en un tramo estratégico de la carretera que conecta Bogotá con La Calera, una vía muy transitada por vehículos particulares, motociclistas y ciclistas.

Tras el volcamiento y la explosión del carrotanque, las autoridades activaron protocolos de emergencia para controlar el incendio y evitar riesgos asociados al transporte de gas licuado de petróleo.

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